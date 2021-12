“Me hacen quedar mal como artista”: Natalia Paris sobre su falsa presentación

“Quiero hacer dos denuncias públicamente a través de mis redes sociales”, con estas palabras, la reconocida modelo Natalia Paris quiso exponer un caso que la molestó mucho, pues según relató, están usando su nombre sin su debida autorización.bida autorización.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la DJ antioqueña contó que una emisora promocionó un concierto que se realizará el próximo martes 7 de diciembre para celebrar el Día de Velitas, donde ella aparece como una de las invitadas de la noche. Sin embargo, ella asegura que en ningún momento ha tenido contacto con los organizadores del evento para participar. “Una emisora de radio que está anunciando para el 7 de diciembre aquí en Bogotá mi participación, obviamente falsa, para un evento. Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi mánager. Estas personas, de esta emisora de radio, y también el evento nos bloquearon en mis cuentas y bloquearon también a mi mánager, entonces de entrada es obvio que están teniendo mala intención. Hacen publicidad, venden boletas con nuestro nombre y después hacen como si yo no me hubiera aparecido en el evento”, afirmó.

Además, bastante molesta, la DJ y empresaria dijo que ese caso ya está en manos de su abogado, pues la están haciendo quedar mal como artista ya que dentro de sus planes laborales para ese día no está incluida esa presentación. “Me gusta la paz, la armonía y no me gustan las peleas, pero una cosa es ser buena y la otra es ser boba. Cuando me toca ponerme los pantalones me los pongo porque no pueden hacer publicidad engañosa y luego hacer como si no me presentara, haciéndome quedar mal como artista. Este caso también ya está en manos de mi abogado”. Entre tanto, también dijo que el nombre de su mánager está siendo suplantado, y aprovechó para hacer un llamado. “Quiero mandarle un mansaje a todos los empresarios y a la industria de la música, que todo aquel que quiera contactarse conmigo debe hacerlo a través del único teléfono que tiene Rafael Duarte que es este que les pongo aquí… Este caso ya está en manos de la Fiscalía”.

