Melissa Martínez habló de soltería tras divorcio con Matías Mier ¿Se arrepiente?

En septiembre de este año, el futbolista uruguayo Matías Mier confirmó lo que hasta ese momento eran rumores en redes sociales: que él y su esposa, la periodista Melissa Martínez, se habían divorciado luego de dos años y medio de matrimonio y cinco de relación sentimental. Aunque no dio detalles de su rompimiento, en el comunicado aseguró haber lastimado a “a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la que le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”.

Hasta el momento, la costeña de 36 años sigue sin pronunciarse al respecto, pero no duda en compartir con sus 2.7 millones de seguidores en Instagram, detalles de su nueva vida de soltera y de su profesión en el periodismo deportivo. Hace unos días, en una interacción con los internautas, Melissa contó qué hará con el apartamento donde vivía con su ahora exesposo.

Melissa Martínez habló sobre sus 2022 ¿Recordó a Matías Mier?

Contrario al futbolista, a quien varios usuarios de internet han visto con quien sería su nueva novia, a Melissa Martínez la han vinculado sentimentalmente con otras figuras del entretenimiento, pero ella se ha encargado de negarlo.

La presentadora de ESPN se muestra feliz por los logros profesionales de este año. En un balance del 2022, la costeña contestó en redes sociales si le gustaría cambiar algo de lo vivido en este tiempo. “A ver, Dios quiso que así fuera mi año ¿quién soy yo? ¿A son de qué? lo que fue, fue. Hasta donde llovió hubo barro. Ni pa’ allá voy a mirar. Lo que Dios quiso para mi año estuvo bien, este año fui al mundial, fui a final de Champions, este año lloré, este año reí, este año descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, este año compartí muchísimo con mi familia también, de este año no se borra nada, como Dios quiso que fuera, es porque tenía que ser así”, aseguró.

¿Qué hará Melissa Martínez con su apartamento de casada?

En la misma interacción con sus fanáticos, uno de ellos le preguntó si entre sus planes de fin de año estaba mudarse, y aunque no se refirió a su divorcio o exesposo Matías Mier, varios internautas dedujeron que se refería a su apartamento de casada ubicado en Bogotá. “Si me voy a mudar, pero no sé si en los días que quedan del mes o el otro año comenzando, mejor dicho, estoy organizando tiempos, estoy en esas. Este apartamento que ustedes adoran lo voy a alquilar amoblado, les avisare después, estoy haciendo cuentas, sacando datos de qué inversión es más rentable ahora, todo lo que hay que hacer”, dijo.