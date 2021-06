Michael Jackson: cuándo y por qué murió

Te puede interesar: Muere actor Diego León Ospina, famoso como Cusumbo

Han pasado 12 años, desde aquel día en el que la vida del cantante Michael Jackson se apagó para siempre. La noticia paralizó a todos los medios de comunicación, al mundo del espectáculo y a todos los seguidores del Rey del Pop. Grandes estrellas de la música se sumaban al duelo por la pérdida del bailarín y cantante.

Comenzó su carrera musical siendo un niño en Jackson Five, junto a sus hermanos. A sus 12 años ya era considerado una estrella mundial. En 1979 inició su carrera como solista con el disco Off The Wall, y en 1982 lanzó su segundo álbum, Thriller, el disco más vendido de la historia. Logró que el videoclip de Billie Jean fuera protagonizado por primera vez por un artista negro y que fuera retransmitido en MTV.

Michael Jackson - Billie Jean (Official Video)

Se convirtió en un ícono de la historia de la música, pero su vida estuvo llena de polémicas y escándalos. En 1993 salió a la luz su primera acusación por presunto abuso sexual infantil, pero no fue juzgado por la falta de pruebas. En 2005 también fue acusado y juzgado, pero tiempo después, la justicia lo declaró inocente.

La obsesión por su nariz lo llevó a realizarse casi cien procedimientos estéticos. Respecto al color de su piel, en 1993 concedió una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, donde aseguró que el cambio en su color de piel jamás fue intencional, sino que fue producto de una enfermedad llamada vitiligo.

Entre el 2008 y el 2009, se especuló que padecía una supuesta enfermedad de origen genético y que necesitaba con urgencia un trasplante de pulmón. Incluso, se dijo que tenía una bacteria que estaba destruyendo su piel y que, además, tenía cáncer de pulmón. Sin embargo, sus representantes desmintieron esa información.

¿Cuándo y por qué murió Michael Jackson?

La muerte de Michael Jackson se ha visto envuelta en muchas teorías. Murió el 25 de junio del 2009, a sus 50 años, al parecer, por causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiapzepina que le habían recetado para tratar su insomnio. Cuando su médico personal lo encontró agonizando, le practicó la reanimación cardio-pulmonar, pero fue en vano, y el músico fue declarado muerto.

Otras versiones apuntan a que, supuestamente, el artista hablaba mucho sobre su muerte durante ese último mes, por lo que se especula, que también podría haberse quitado la vida. Hasta el momento, sigue siendo un misterio la muerte del Rey del Pop.

