Milena López respondió a sus críticos: “la gente sufre porque yo no tengo hijos”

Milena López es recordada por haber hecho parte del programa Muy buenos días del canal RCN, junto a Laura Acuña y al fallecido periodista Jota Mario Valencia. Fue gracias a ese matutino, que la manizaleña se dio a conocer y se ganó el cariño de miles de televidentes.

Durante los últimos años, sus seguidores la han visto un poco alejada de los medios de comunicación, pero en este tiempo Milena se enfocó en proyectos personales, como imagen de algunas marcas y, también creando contenido para sus redes sociales, el cual incluye moda y viajes.

Aunque suele ser muy activa en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, no suele hablar mucho de su vida privada. Sin embargo, hace unos días, expresó su molestia luego de recibir varias críticas por tener 40 años y no ser mamá todavía.

Todo comenzó por un video donde aparece una de sus mascotas y ella le pregunta: “¿tienes tareas del colegio?”. Inmediatamente, comenzó a recibir todo tipo de comentarios, especialmente criticándola por, supuestamente, humanizar a sus perritos. “Por qué humaniza a un perro. Ellos son muy lindos y todo, pero son animales. Si hubiera tenido un hijo no tendría que humanizar a un perro. Pero el ser humano es egoísta consigo mismo”.

Para responder a la usuaria que le dejó ese mensaje, la presentadora afirmó que ese ha sido el trato que le ha dado desde siempre a sus perritos, que son su mayor compañía. Evidentemente molesta, agregó: “¿será que la gente sufre porque yo no tengo hijos o será que la gente sufre porque ve que yo puedo vivir sin hijos. Te daña la vida o te mortifica en algo que yo le hablé así a mis perros”. Aclaró que su pensamiento siempre ha sido hacerle bien a todos los que la rodean, incluidos los animales.

¿Quién es el esposo de Milena López?

En el 2015 Milena se casó con el empresario Andrés Ardila. Sin embargo, no han tenido hijos, aunque la famosa ha expresado su deseo de convertirse en madre. En una oportunidad, la presentadora reveló que su pareja tuvo que enfrentar un difícil proceso de salud causado por el cáncer de pulmón.

“No estamos buscando, si llega bien y si no también, yo dejo todo en manos de Dios y no quiero forzar nada. No es un tema que nos frustre ni nos angustie mucho a ninguno de los dos, tenemos un hogar muy bonito, somos mi esposo, yo, mis dos hijos perrunos, que están aquí conmigo, los disfrutamos mucho los dos un montón, si llega bien y si no también, seremos muy felices y tendremos una vida plena, llena de amor, llena de felicidad, con un hogar muy muy chévere”, dijo en una oportunidad en sus redes sociales.