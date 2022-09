Supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira habló: “estoy grave de salud”

En toda una polémica se ha convertido la noticia del supuesto hijo de Santiago Alarcón. Hace unos días, el actor publicó un video en sus redes sociales, a manera de denuncia por acoso, asegurando que estaba siendo extorsionado por un joven que afirmaba, era hijo suyo y de Shakira.

Según dio a conocer el actor, el joven, de quien no mencionó su nombre, presentó una tutela afirmando que había sido entregado en adopción en 1992, época en la que el actor tendría 13 años.

¿Qué dice el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira?

Recientemente, el joven concedió una entrevista para el programa Lo sé todo. Allí explicó que no es hijo de Shakira, como había dicho inicialmente, asegurando que el nombre de la cantante se coló en una tutela que puso al principio, cuando no tenía ayuda de ningún abogado. “Yo nunca la he buscado a ella. Yo hice esa tutela por hacerla y me confié en una persona que me dijo, pero Shakira no es mi mamá. O no que yo sepa, el que sabe es él”, aseguró.

Entretanto, aseguró que le está pidiendo una suma de 800 millones de pesos al actor por los daños y perjuicios que le provocó su supuesto abandono. “Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida”.

Además, reveló que, supuestamente, el día que fue a buscarlo al camerino del teatro donde presentaba una obra, lo agredió y luego recibió una amenaza de su parte. “Cuando le dije ‘¿le pegas a tu propio hijo?’ recuerdo que me dijo ‘te voy a mandar a matar’”, y yo le dije ‘¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre?’ Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, aseguró.

Supuesto hijo de Santiago Alarcón se hizo test mental

De acuerdo con sus explosivas declaraciones, el joven, que en el programa fue llamado como ‘Pedro’ para proteger su identidad, también aseguró que muchos creen que él no está bien de la cabeza y, por eso, se mandó a realizar un examen en Canadá, que, supuestamente, le salió bien, pero que sí se encuentra delicado de salud. “Tengo psiquiatra, ya me hicieron un test mental, estoy bien, aquí también, no tengo problemas mentales ni nada por el estilo. Si yo quiero saber todo es para que él me diga la verdad y yo estoy grave de salud, yo no esto jugando con esto (...) Puse una demanda en la Fiscalía por amenaza de muerte, y el lunes en la mañana por lesiones personales”, dijo.

Finalmente, fue enfático en decir que quiere que se le realice una prueba de ADN para solucionar el problema actual con el actor, recordado por su participación en Garzón vive.