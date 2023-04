Moonbin: quién era, edad, de qué murió y más de la estrella del K-Pop

Hace unas horas, la policía de Seúl confirmó la muerte de Moonbin, el ídolo del K-Pop. “En primer lugar, nos gustaría disculparnos por la triste y desgarradora noticia. El 19 de abril, el miembro de ASTRO, Moonbin, repentinamente nos dejó para convertirse en una estrella en el cielo. Aunque no podemos comparar nuestro dolor con el dolor que sienten las familias afligidas por la pérdida de un amado hijo y hermano, los miembros de ASTRO, los compañeros artistas de Fantagio, los ejecutivos de la compañía y los empleados están de luto por el difunto con gran tristeza y conmoción”, expresó, por medio de un comunicado, Fantagio Entertainment, la empresa de Astro. Actualmente, el vocalista coreano hacía parte del dueto Moonbin&Sanha, con quien se preparaba para visitar Latinoamérica durante el 2023.

¿De qué murió Moonbin?

De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap News TV, el joven fue encontrado sin vida por su mánager en su residencia en Gangnam, en Seúl. Las autoridades aseguraron que, “parece que Moonbin se quitó la vida. Actualmente estamos discutiendo la posibilidad de una autopsia para determinar la causa concreta de la muerte”. Por ahora, las verdaderas causas de su muerte son materia de investigación.

¿Quién era Moonbin?

Moon Bin comenzó su carrera a los seis años. No solo se desempeñó como cantante, sino también como bailarín, actor y modelo. Alcanzó la fama con el grupo de K-Pop, Astro. En el mundo artístico utilizó el nombre de Moonbin.

¿Cuántos años tenía Moonbin?

El artista había nacido el 26 de enero de 1998 en Chongju, provincia de Chungbuk, Corea del Sur. Tenía 25 años. Hizo parte del video musical Balloons de la banda TVXQ, donde es recordado por utilizar un disfraz de tigre.

Su debut ante las cámaras fue en Boy Over Flowers. Tenía 11 años cuando interpretó a la versión infantil de So Yi Jung. También participó en varios concursos de modelaje y, en el 2015, protagonizó la serie web To Be Continued.

Cuando el cantante llegó a Astro, tenía 18 años. Fue el 23 de febrero del 2016. La banda estaba conformada por Jinjin, Cha Eun-woo, Rocky, Yoon San-Ha y MJ.