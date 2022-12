Muerte de Jenni Rivera: Mhoni Vidente le predijo su final

El 9 de diciembre de 2012, el mundo de la música se sacudió con la noticia de la muerte de Jenni Rivera. La intérprete, conocida mundialmente como La Diva de la Banda, había cantado en el Arena Monterrey. Acompañada por su representante, Arturo Rivera Ruiz, el maquillador Jacob Yebale, su estilista, Jorge Armando Sánchez y su abogado, Mario Macías Pacheco, partió, en la madrugada de 9 de diciembre, apenas terminó su presentación, hacia Toluca, y luego llegar a Ciudad de México, pues tenía grabación de La Voz, concurso en que era jurado. La torre de control reportó que media hora después del despegue había perdido contacto con el avión. Horas más tarde se confirmó que la aeronave, en la que viajaba la cantante, sus cuatro acompañantes y dos miembros de la tripulación, había caído en picada y luego explotado, en la sierra de Iturbe, estado de Nuevo León. Todos los ocupantes fallecieron.

Mhoni Vidente tuvo un encuentro con Jenni Rivera, menos de un mes antes de su muerte, y le advirtió del peligro. Foto: Getty Images - Getty Images

¿Qué dijo Jenni Rivera en su último concierto?

La noche del 8 de diciembre del 2012, ´La Gran Señora´, como también era conocida, se presentó ante 17 mil fanáticos. Ese día, los espectadores sintieron que el show había sido diferente, pues lloró y cantó como nunca. La intérprete de Ni me vine ni me va dijo, en medio de su concierto, “qué bueno que están los medios de comunicación grabando (el concierto) porque mañana voy a ser noticia”. Los periodistas presentes estuvieron en la presentación hasta el final, a la madrugada y pudieron entrevistar a la artista. Al finalizar, les dijo, “Dios los bendiga, gracias por venir”. Los comunicadores quedaron asombrados, pues la artista nunca se había despedido así.

Esto le dijo Mhoni Vidente a Jenni Rivera

Mhoni Vidente se cruzó en un pasillo de Televisa con Jenni Rivera. Fue en noviembre de 2012. Y le hizo una advertencia, “sabe que viene un cuervo detrás de usted que es como un demonio, tenga cuidado”. La cantante, que por esos días usaba bastón, le contestó que iba a dejar de usarlo, pero la experta continuó con la advertencia. “Sí, la pierna me está diciendo que le están haciendo brujería o hay un demonio muy fuerte detrás de usted que la quiere atrapar…yo la veo que antes del 11 de diciembre de este año (recordemos que era 2012) le viene una tragedia muy fuerte a usted y a siete más, tenga cuidado, récele a la Virgen María”. A las palabras de Mhoni Vidente, ´La mariposa de barrio´, atinó a decir que no creía en la brujería, que era cristiana, “te juro que voy a estar rezando para que me encomiende”,

¿Quién era Jenni Rivera?

Janney Dolores Rivera Saavedra nació en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969. La exponente más importante de la música regional mexicana se enfrentó a un mundo eminentemente masculino. Tuvo varios matrimonios, todos ellos en medio del escándalo y de graves hechos enmarcados en la violencia doméstica, el maltrato y la infidelidad. Para ´La Diva de la Banda´, sus cinco hijos, Janney Marin (conocida como ´La Chiquis ´Rivera), Jacqueline, Michael, Jenicka y Johnny. eran lo más importante. Al momento de su muerte, Jenni Rivera tenía 43 años y llevaba 20 de carrera, recibió más de 50 galardones, entre los que se contaban los Premios Lo Nuestro y los Billboard.