Céline Dion fue diagnosticada con grave e incurable enfermedad neurológica

Céline Dion, legendaria cantante y actriz canadiense, es considerada como una de las artistas con más éxito en el mundo, prueba de ello, son sus impactantes cifras en ventas y shows a lo largo de su carrera. Para el 2023, tenía programados una serie de conciertos, pero, por motivos de fuerza mayor tuvo que cancelarlos, después de haber sido diagnosticada con una rara condición neurológica.

¿Cuál es la enfermedad que padece Celine Dion?

A través de sus redes sociales, la intérprete de My Heart Will Go On, reveló que padece el ‘Síndrome de la Persona Rígida’, una enfermedad neurodegenerativa que le impide que pueda continuar con sus conciertos. “Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, comenzó diciendo.

Enseguida, brindó algunos detalles de lo que le está ocurriendo actualmente. “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, afirmó.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?

Según la Revista Colombiana de Reumatología, “el Síndrome de la Persona Rígida afecta el sistema nervioso central. Los signos clínicos relevantes son la rigidez, los espasmos musculares y sensibilidad incrementada a los estímulos externos, que inducen las contracciones musculares. Las mujeres son afectadas de 2 a 3 veces más con relación a los hombres”. Este trastorno va bloqueando progresivamente el cuerpo en posturas rígidas, que les impide caminar e incluso hablar. Por este motivo, Céline Dion se vio obligada a cancelar los conciertos que tenía previstos para el próximo año. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, aseguró la cantante.

Por ahora, la artista está enfocada en su tratamiento médico. “Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad para rendir de nuevo. Pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Los extraño mucho. Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darles eso en este momento”.