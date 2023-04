Murió Andrés García, actor de ‘El Cuerpo del deseo’, a los 81 años

En la tarde de este martes 4 de abril, se confirmó la muerte del actor Andrés García, quien, desde hace varios años, venía sufriendo de unas complicaciones de salud.

"Está delicado, grave", dijo Margarita Portillo, esposa de Andrés García, sobre el estado de salud del actor, luego de ser encontrado tirado en el piso, casi inconsciente.

La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación internacionales. El gordo y la flaca, escribió en sus redes sociales: “Fallece el actor #AndresGarcia a los 81 años tras varios problemas de salud 🙏 Enviamos nuestro mas sentido pésame a sus familiares”.

Por su parte, Anahí, actriz de Rebelde, le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. “No encuentro las palabras... Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés”.

No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés. — Anahi (@Anahi) April 4, 2023

La Asociación Nacional de Intérpretes de México, también envió sus mensajes de condolencia por la partida del recocido actor, quien fue considerado uno de los galanes de la televisión. “@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Andrés García. Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de ‘Pedro Navaja’, en la película del mismo nombre”.

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Andrés García.



Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de “Pedro Navaja”, en la película del mismo nombre.



A familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias pic.twitter.com/mzPYPhBe3Q — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) April 4, 2023

¿De qué murió Andrés García?

El actor, recordado por su participación en importantes producciones como El cuerpo del deseo, Pedro navaja, Hermelinda linda, La llamada del sexo, Morirás con el sol, entre otras, luchó por su vida luego de enfrentar cirrosis hepática, fibromialgia, osteoartritis, anemia, entre otros males. Además, hace unos meses sufrió una fuerte caída que lo llevó a ser internado en una clínica.

A través de un video que publicó hace un tiempo en su canal de YouTube, el artista, quien residía en Acapulco, México, había revelado sus deseos de querer morir. “Me ha pasado de todo y he sobrevivido a muchas cosas... Ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia... La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba… No quiero vivir así. Háblale a la doctora Margarita a ver cómo estamos con la pastilla, y en su momento me la tomo y luego el asunto es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”.