¡Muy conmovedor! Alejandro Fernández lloró en homenaje a Vicente Fernández

Alejandro Fernández, el hijo menor de Vicente Fernández, el ídolo mexicano que falleció el domingo 12 de diciembre, a los 81 años, vivió momentos llenos de sentimiento al regresar al escenario luego de la muerte de su padre. “Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue precisamente aquí en el Auditorio Telmex, celebremos su vida con un aplauso que llegue hasta el cielo”, le dijo a los asistentes al concierto, donde las pantallas mostraban la imagen del Charro de Huentitán, en una noche de homenaje y música. El menor de la dinastía Fernández aprovechó también para expresar su sentimiento hacia quienes lo apoyaron en los difíciles momentos que está pasando. “Gracias a mi familia, a mi gente y a Dios por todas las bendiciones que, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, siempre hacen llegar a mi vida. Soy el más afortunado por contar con ustedes”.

Los asistentes vivieron uno de los momentos más emotivos cuando Alex, nieto de Vicente e hijo de Alejandro, le cantó a su padre El tiempo no perdona. ´El Potrillo´, sentado a su lado, no logró contener el llanto. El heredero musical del intérprete de Mujeres divinas también derramó lágrimas durante su presentación en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, dos días antes de la muerte de su progenitor. Fernández no pudo seguir cantando Aquí entre nos, y el público, solidario, continuó con la canción, respetando el dolor del artista, que estaba destrozado por el estado crítico en que se encontraba su papá.

Siempre con ellos

Por su parte, Alex, quien dentro de poco hará abuelo a Alejandro, le contó a Despierta América una de las razones por las que ese concierto fue tan especial: lucía un atuendo de su abuelo. " Siempre con mi ´Tata´(así le decían sus nietos) en mi corazón. Mi mente estaba en otro lado, pero es un traje muy especial el que usé. Por eso me quedaba como me quedaba, es un traje muy especial para mí, quiero portarlo sobre todo hoy…Muy alegre de todavía estar con mi abuelo, ya que siempre va a estar con nosotros”.