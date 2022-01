Nacho Palau, ex novio de Miguel Bosé, revela detalles de su ruptura amorosa

MIguel Bosé Foto: Getty Images

Durante años la relación sentimental entre Miguel Bosé y el escultor Nacho Palau se conocía, no obstante, ninguno de los dos hablaba al respecto. De ahí que los titulares ocuparon los periódicos y revistas del corazón de España y medios especializados en Latinoamérica cuando la pareja rompió. Y no era para menos, llevaban 26 años y habían formado una familia junto a los cuatro hijos que tuvieron por vientre subrogado.

La ruptura no se dio en los mejores términos y la disputa por el futuro de los niños llegó a los tribunales, ya que Miguel se quedó con los dos de él y Nacho vive en Valencia, España con los otros dos. Sin embargo, el escultor considera que los niños como hermanos que son, deben estar juntos. El tribunal estudia el caso.

Ahora, en medio de todo esto, Nacho Palau concede la primera entrevista y habla de lo que fue su relación con el famoso cantante y los motivos de su separación. Lo hizo para la revista Diez Minutos de España y no se reservó ninguna respuesta.

Palau contó que a lo largo de los años, Miguel y él tuvieron una buena relación y por ello, hace más de una década decidieron que tendrían familia, por lo que recurrieron a la gestación subrogada. Así llegaron al hogar Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel, e Ivo y Telmo, hijos de Nacho. No obstante, cuando la pareja rompió mientras residía en Panamá, Bosé se fue a México y decidió que cada uno se encargaría de su par de niños, conminando a Nacho a marcharse a España de regreso. Situación que solo fue un reflejo de todo lo que se vivía en la relación donde el artista, según Nacho, siempre llevó las riendas. “Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación”, explicó Nacho.

Palau reveló que el deterioro de su historia sentimental ocurrió en Panamá, país al que llegaron en 2014. Recordemos que Bosé nació allá y por ello, tiene esa nacionalidad.

“Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor”, dijo a la publicación española el ex de Bosé. Aseveró entre otros aspectos que su interés es el bienestar de los niños y que crezcan como hermanos. Por lo pronto se sabe que la Navidad pasada los cuatro niños se reunieron, aunque el cantante y el escultor no han vuelto a tratarse.

