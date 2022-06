“Nada es perfecto” Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, aparece tras el parto

Hace una semana, el futbolista Santiago Arias y su esposa Karin Jiménez le dieron la bienvenida a su tercer hijo Milán .

Aunque ambos agradecen la vida de su hijo, la también empresaria también ha revelado en redes sociales que nada es perfecto, y ha sufrido muchas dolencias desde que dio a luz al menor de sus tres hijos. La pareja ya tenía a Thiago de 4 años y Lucca , de 2.

Hace solo siete días, la modelo tuvo a Milán, su tercera cesárea, por urgencia, y la más dolorosa de todas.

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, apareció después del parto

La modelo y pareja del futbolista desde hace casi una década, reveló otros detalles no tan perfectos de su parto.

Mientras en fotos se muestra muy feliz por el nacimiento de su tercer hijo, también decidió revelar su parte más vulnerable. “Me estoy sintiendo mal de verdad, el video es editado y está mostrando lo que yo quiero mostrar que es lo lindo de la llegada de Milán” inició para luego contar las partes más dolorosas de vivir una tercera cesárea.

Sin ánimos de quejarse, y aceptando que todo proceso es diferente, Karin Jiménez aseguró que aún sufre dolores tras una semana de su parto. “Una cesárea es durísimo, estoy acá tirada, no todo es perfecto, ojalá, Dios, quiera que se pudiera hacer algo sin tener que hacer cesárea. Mis otros bebés todos han sido por cesárea entonces no se si entre más cesárea, más dolor. Hay unas mujeres que les va mejor, pero la verdad no es mi caso, siento que cada cesárea llega más dolorosa” reveló la opita, que prometió cuidarse mejor además del cuidado y atención que ya recibe por parte de su esposo Santiago Arias.