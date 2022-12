Natalia París no ocultó su enojo en redes sociales “No me suelo quejar nunca”

Como pocas veces lo hace, la modelo y DJ Natalia París mostró su enojo en redes sociales contra un servicio que compró para viajar nacional e internacionalmente. Mientras la colombiana de 49 años sigue compartiendo recuerdos de sus presentaciones en fiestas alrededor del mundo, hizo pública una denuncia de un mal trato que recibió.

Hace unas semanas, la modelo paisa abrió su corazón y contó a sus 1.7 millones de seguidores en Instagram que uno de sus gaticos había fallecido. Con varias publicaciones, Natalia París mostró sus estrategias naturales y espirituales para atravesar el duelo. Esta vez mostró otro lado de su personalidad, y contrario a lo que acostumbra, dejó en evidencia su disgusto.

La modelo Natalia París publicó en sus redes sociales cómo la ha ayudado la música en el duelo tras la partida de uno de sus gatos. Foto: Instagram

Natalia París arremetió contra funcionarios de aerolínea

Hace unas horas, la DJ y empresaria contó su travesía para llegar hasta su hogar en la capital colombiana. “Estoy muy cansada porque viajé desde Dubái a Madrid y de Madrid a Bogotá, luego hice Barranquilla, luego Medellín y luego otra vez Bogotá. Estaba con unos dolores musculares terribles”, dijo.

En uno de esos viajes, aunque no especificó en cuál vuelo, fue que la paisa vivió un disgusto que la llevó hasta el enojo especialmente con dos personas que la atendieron en una famosa aerolínea del aeropuerto. “Yo no me suelo quejar nunca, soy una defensora de esta aerolínea, pero estos dos chicos en una grosería y los quiero denunciar, no hay derecho que haya gente así aquí que es una gran empresa. Y da rabia la gente que usa tapabocas, es como esos haters que escriben por redes sociales y creen que nadie los ve”, expresó. Además de su enojo, la misma Natalia París demostró su asombro porque la situación se presentara en una de sus aerolíneas favoritas y con las que más viaja por motivos personales y laborales.