Natalia París revela sus secretos para conservarse joven.

Natalia París es una mujer que ha permanecido en el imaginario nacional por décadas, logrando mantenerse como un ícono que, a pesar de toda adversidad, ha salido adelante gracias a su empuje, carisma y talento. Su vida ha estado rodeada de victorias, pero también de controversias, sin embargo, más allá de los hechos, es indiscutible que es una de las mujeres más exitosas, bellas y admiradas que ha dado Colombia.

Recientemente conversamos con Natalia París, quien completa más de treinta años de carrera profesional y artística. Esta hermosa paisa que cumplió hace poco 48 años, nos reveló cuál es el secreto para permanecer intacta sin importar el paso de los años y para convertir en oro todo lo que toca y emprende. En sus respuestas mostró una versión más espiritual de sí misma, en la que los buenos hábitos y lógico, el ejercicio y la buena alimentación son claves, sin embargo, a sorpresa de muchos, tiene otro tipo de prácticas que para ella son más importantes. ¡Conócelas!

Natalia París en las fotos de su reciente portada de la revista Vea realizada en Cancún, México. Foto: Revista Vea / ReyTuk

7 TIPS INFALIBLES DE NATALIA PARÍS PARA VERSE Y SENTIRSE BIEN

1. “Limpiar todas las mañanas tu energía con azúcar en la ducha”. Para la modelo esto hace que el día inicie recargado y con un aura más limpia y dispuesta a mejores experiencias.

2. “Respirar conscientemente, despacio, y estar más presente en el cuerpo”. Los expertos aconsejan esto para tener una vida en equilibrio, resolver mejor las situaciones y hasta tener unos años más de vida.

3. “Limpiar muy bien tu casa y en los eventos usar palo santo”. Natalia afirma que mantener el hogar limpio, sin cosas rotas, guardadas por mucho tiempo o en espacios oscuros, hará que las energías circulen mejor. Además, el palo santo lo usa en sus eventos como Dj para limpiar energías y estas más tranquila.

4. “Practicar la gratitud, todos los días exageradamente en voz alta”. Esta es una de las nuevas tendencias entre los famosos y expertos, quienes dicen que dar las gracias, multiplica todo.

5. “Cuidar todo lo que pienso y digo. Siempre en positivo, siempre en gratitud”. El pensamiento debe ir conectado con lo que se expresa y se hace, esto logra coherencia entre deseos y actos.

6. “Saber que soy yo quien creó todo mi entorno, tener la responsabilidad de eso”. La paisa dice que toda la responsabilidad y potestad de la vida está solo en cada ser humano, sin responsabilizar a nadie más.

7. “La clave para tener éxito en todo y para que no te pasen los años está en la mente”. Natalia resalta que la belleza inicia de adentro hacia afuera, ‘la edad no existe’, dice, hay que promover la juventud con pensamientos optimistas y sin amargura, así no se envejece tan rápido.

