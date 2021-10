Nieto de Vicente Fernández triste por la muerte de su mascota

En los últimos meses, la Dinastía Fernández viene afrontando uno de los momentos más difíciles de sus vidas, desde que ‘el jefe’ Vicente Fernández fue internado en la clínica luego de sufrir un accidente en su rancho ‘Los tres potrillos’.

Han pasado un poco más de dos meses y, desde entonces, todos los fanáticos del intérprete de Acá entre nos han estado a la expectativa por conocer diariamente su estado de salud. Esta mañana fue publicado un nuevo parte médico y, afortunadamente, tiene noticias más alentadoras. “Nos es grato notificarles que el Sr. Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva, en habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento y rehabilitación… Continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia de rehabilitación”.

Sin embargo, la felicidad para la familia Fernández aún no es completa. En las últimas horas, Álex Fernández, nieto de ‘El Charro de Huentitán’ está viviendo una dolorosa pérdida. Por medio de su cuenta de Instagram escribió unas emotivas palabras que entristecieron a sus seguidores. “Se va un pedazo de mi corazón al cielo… mi Zarita… mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña… Espero Dios me de la fortuna de volverte a tener en mi vida. Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amare toda la vida… todo el tiempo”, escribió junto a una imagen donde aparece con su perrita. La publicación ya superó los 20 mil likes y muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de aliento.

Hace pocos días, el también cantante y heredero de la Dinastía Fernández anunció que será padre por primera vez.

