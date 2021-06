“No aprecio que estén aquí”: Justin Bieber rechazó a sus fans

En las últimas horas se hizo viral un video donde el cantante le pide a sus fans que no lo sigan hasta su casa y que respeten su privacidad.

Varias seguidoras de Justin Bieber estaban esperándolo, muy ansiosas, a las afueras de su casa, con la ilusión de recibir un abrazo de su parte y tomarse una foto con él. Sin embargo, la reacción del cantante no fue la esperada.

“Hola Justin ¿puedes abrazarme por favor?, expresó una de las seguidoras, apenas Justin se bajó del carro.

El video se hizo viral, pues una vez Justin llegó a su residencia, se incomodó al ver tantas fanáticas en el lugar. La grabación dejó en evidencia cuando el artista canadiense se detiene para decirles a las mujeres que respeten su espacio, pues lo único que quería hacer era entrar a su casa a descansar.

“Te escuché, te escuché, te escuché, te escuché, pero esta es mi casa ¿Sabes a lo que me refiero? Aquí es donde vivo, y no les agradezco que estén aquí, pueden estar donde quieran, pero esta es mi casa ¿Sabes, cuando llegas a casa al final de la noche y quieres relajarte? Este es mi espacio para hacer eso. Así que les agradecería que se fueran”, fueron las palabras del cantante, que de manera muy respetuosa les dijo a sus fanáticas.

El intérprete de Never Say Never, estaba en compañía de sus guardaespaldas, quienes lo acompañaron hasta que ingresaron a su casa. Afortunadamente, las personas entendieron sus palabras y se retiraron del lugar.

Pese a la actitud tranquila y serena del artista, muchos cuestionaron duramente su comportamiento con las admiradoras