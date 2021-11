“No es hidrocefalia”: entre lágrimas, Carolina Cruz habla sobre su hijo Salvador

Desde que nació Salvador, el hijo menor de la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque, mucho se ha hablado sobre su estado de salud, pues Carolina ha contado en varias ocasiones que el pequeño nació con tortícolis gestacional.

Aunque la presentadora de Día a Día ha hablado varias veces a través de sus redes sociales, este miércoles quiso referirse por primera vez en televisión nacional en el programa matutino que presenta. Allí dio unas emotivas declaraciones sobre cómo ha sido todo este proceso con su hijo Salvador. “A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal”, relató. Asimismo, reveló que una vez se enteraron de eso, acudieron a un especialista para tratar debidamente la enfermedad del bebé.

“A él le miden el perímetro cefálico y se dan cuenta que está más grande de lo normal. Eso fue el 28 de mayo. Le hacen unos rayos X y se dan cuenta que tiene agüita en su cabeza. No es hidrocefalia, porque la hidrocefalia es cuando el agüita entra en el cerebro, muchas veces generando problemas neurológicos. Lo de Salva, el agüita estaba afuera del cerebro, lo que nunca le ha ocasionado problemas neurológicos, en su desarrollo”, detalló la presentadora quien no pudo contener el llanto al hablar del tema, que según relató, aunque ha sido difícil, le ha traído varias bendiciones y enseñanzas a su vida. “Salva es un niño super luchador, es un guerrero. Yo sabía que iba a llorar y no me iba a contener. Salva ha sido nuestro mayor maestro, he aprendido mucho de este chiquito que vino en enseñarme la fe, porque la fe no es tan sencilla de tener y sentirla”.

Finalmente, Carolina Cruz habló de la fundación ‘Salvador de Sueños’, creada con el fin de ayudar a todas las familias colombianas que no tienen los recursos suficientes para costear los tratamientos médicos que necesitan sus hijos. “Ustedes no se imaginan, pero me toca el corazón lo que tienen que vivir muchas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’”, concluyó.

