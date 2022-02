“Me entristece”: Carolina Cruz rompió en llanto con su hijo Salvador en Día a Día

Ayer, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, programa matutino del canal Caracol, presentó su fundación ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’, en homenaje a su hijo menor Salvador.

La también modelo y pareja del actor Lincoln Palomeque, contó que el propósito de ese proyecto es ayudar a las familias de escasos recursos que no tienen la posibilidad de brindarles a sus hijos todo lo necesario para mejorar sus condiciones de salud. “Me toca el corazón lo que tienen que ver tantas mamás y tantas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’. Le puse regalo de Dios porque Matías tiene ese significado y él también ha sido el que ha estado ahí todo el tiempo, apoyándome, siendo mi fortaleza y amando a su hermano como nadie en este mundo”, dijo hace un tiempo la presentadora.

El pasado 22 de febrero, Carolina Cruz contó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que Salvador tuvo su último día de medicinas. “Hoy 22 de febrero 2022 último día de medicinas para Salva y él siempre se la tomaba así, juicioso, sin hacer nada. Te amo hijo, eres con tu hermano mis maestros más grandes. Gracias DIOS, Gracias VIRGENCITA… Gracias VIDA”, escribió. Recordemos que el pequeño nació con tortícolis gestacional por lo que tuvo que someterse a varias terapias.

Esta es la razón por la que Carolina Cruz rompió en llanto en ‘Día a Día’

Ayer, en medio del programa, la presentadora celebró el lanzamiento de la fundación. No obstante, hubo un momento en el que rompió en llanto al revelar que una de las niñas a las que ayudó, lamentablemente falleció. “Una de las primeras niñas que acogimos en la fundación se fue, ya es un angelito en el cielo. Milagros, una chiquitica que nació de muy pocas semanas. Su mamá y su familia trataron de sacarla adelante, ella tenía su hermanito que falleció cuando ellos nacieron”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que esa historia tocó mucho su corazón por lo que ha sido inevitable estar triste. “Se me arruga el corazón en el caso de Milagros, no porque no haya tenido atención, porque gracias a Dios la tuvo y estuvo rodeada de los mejores especialistas hasta el último momento, sino que se me arruga el corazón por la mamá. Me entristece lo de Milagros, pero sé que es un angelito que está en el cielo, que estará acompañando a sus papitos y a su familia desde el cielo. Ahora estaremos al lado de su mamá apoyándola, tratando de que estos días sean un poco más fáciles para ella”.