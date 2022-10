“No estamos solos”: Camilo, esposo de Evaluna, publica conmovedor mensaje

Actualmente, Camilo es uno de los artistas con mayor reconocimiento no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. Cada uno de sus lanzamientos musicales se convierte en éxito, gracias a sus millones de seguidores, que se hacen llamar los de “La tribu”.

Te puede interesar: Evaluna: nombre real, edad, estatura, primer amor, hija y su relación con Camilo

MADRID, 09/10/2022.- El músico colombiano Camilo y su mujer la también cantante Eva Luna durante su concierto en la puerta de Alcalá en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez Foto: EFE - Rodrigo Jimenez

Junto con Evaluna, el colombiano ha realizado múltiples conciertos. En su segunda gira, llamada De adentro pa’ fuera tour, también lo acompaña su hija Índigo, de 7 meses de nacida.

A lo largo de su vida artística, Camilo ha logrado reunir a millones de fanáticos que cantan con todo su corazón sus temas más exitosos, entre ellos, Vida de rico, Ropa cara, Millones, Pegao, Favorito, Por primera vez, No te vayas e Índigo, entre otras. Para el cantante de 28 años, sus seguidores son una parte muy importante de su vida y de su carrera, y por esa razón, estableció un día al año para celebrar que existe esa valiosa comunidad.

Te sugerimos leer: Evaluna subió al escenario con glamurosas botas bobber, con estilo motociclista

Mensaje de Camilo celebrando el día de “La tribu”

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 27,7 millones de seguidores, el colombiano les dedicó unas emotivas palabras a sus fanáticos. “Hoy 17 de Octubre es el día mundial de La Tribu. ¡Y lo que se celebra es que no estamos solos! Que en un mundo dividido, hay una Tribu que está hablando de amor y de unión”, dice el principio del texto, que está acompañado de una serie de imágenes, cómo homenaje del artista a sus seguidores.

“La Tribu es una familia viva, diversa, que crece sana, con semillas, raíces y frutos... con causas y valores contagiosos. La Tribu no está dejando el mundo tal y como lo encontró, por donde pasa queda un vistazo de alegría, de esperanza, una sospecha de que no todo está perdido. El amor no es una causa inocente sino la más grande de todas las revoluciones. Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser parte de La Tribu. Feliz día. Viva La Tribu en todos los rincones de mundo”, puntualizó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus palabras conmovieron a sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle la publicación que ya tiene más de 122 mil likes. “Gracias por unirnos a este propósito tan lindo: Cambiar el mundo a través del amor”, “estamos muy felices de ser parte de la Tribu”, “gracias por cambiarnos la vida, por musicalizarla, por acompañarnos”, “gracias a la tribu he encontrado a muchas de mis personas favoritas”, “te amamos, gracias por unirnos y hacernos formar esta familia tan grande y hermosa”.