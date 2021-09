“No investigan”: Cristina Hurtado a críticos por pintarse el pelo embarazada

Desde que la presentadora Cristina Hurtado anunció su embarazo, sus seguidores han seguido de cerca todo su proceso de gestación con cada publicación que ella hace al respecto en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: VIDEO: Así está quedando el cuarto del bebé de Cristina Hurtado y Josse Narváez

La esposa del también presentador Josse Narváez se encuentra en su séptimo mes de embarazo y cada día presume con orgullo la transformación que ha tenido su cuerpo. Sin embargo, en los últimos días fue fuertemente criticada por algunos de sus fanáticos quienes le cuestionaron la manera como ha llevado su gestación, especialmente por haber publicado el cambio de color que tuvo su pelo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Quedé sorprendida con la cantidad de mensajes que me dejaron diciéndome ‘Cris, no te puedes tinturar, estás embarazada’, ‘qué horrible, la belleza no es primero’, en fin, muchas cosas que yo no respondí”, dijo la también modelo a través de un video en el que explicó por qué es posible tinturarse el pelo en el embarazo.

“Antes de realizarme ese pequeño cambio obviamente lo consulté con mi médico para pedirle autorización. Tienen que tener en cuenta que las mujeres que estamos embarazadas antes de los 4 meses de gestación no debemos someternos a ningún proceso químico”, puntualizó la presentadora, quien también fue criticada por su colega Iván Lalinde hace unos días por la decoración de su cumpleaños.

Te puede interesar: El ‘regaño’ de Iván Lalinde a Cristina Hurtado por la decoración de su cumpleaños

Entretanto, Cristina aclaró que no se hizo un cambio extremo ni sometió todo su pelo a una tintura completa para no tocar su cuero cabelludo. “Yo solo quería darle un poquito de luz al rostro y solamente me hicieron unos puntos de luz. A veces opinan por opinar o cuando ven algún comentario, me pego a ese comentario y maltrato a la persona. De verdad que es horrible, no investigan”.