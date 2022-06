“No lo olvidé, es imposible”: Lina Tejeiro sobre Andy Rivera

La relación que Andy Rivera y Lina Tejeiro sostuvieron durante varios años fue uno de los temas más comentados de la farándula nacional. Aunque terminaron hace más de cuatro años, todavía siguen siendo noticia.

Durante este tiempo, han surgido rumores de una supuesta reconciliación entre la actriz y el cantante, sin embargo, los dos lo han negado afirmando que están disfrutando de su soltería. A raíz de todas esas especulaciones, los internautas han asegurado que la expareja no se ha podido olvidar y que, por el contrario, todavía se quiere.

Lina Tejeiro reveló lo que siente por Andy Rivera

Este fin de semana, la actriz Lina Tejeiro posteó un video en su canal de YouTube titulado Lina Tejeiro: cosas que suponen de mí. Allí, interactuó con sus seguidores, quienes le dejaron una serie de preguntas que ella se encargó de responder de la manera más sincera.

Uno de los usuarios escribió: “supongo que sigues enamorada de Andy”. Para responder a esa inquietud, la actriz reveló qué es lo que realmente siente por Andy Rivera, su expareja. “Yo creo que no, ahí ya no están suponiendo correctamente. Es una persona que fue muy importante en mi vida, duramos muchísimos años, intentamos muchísimas veces reconstruir una relación, pero finalmente la situación no lo permitió. No estábamos maduros emocionalmente ni estables”.

De igual manera, afirmó que, aunque ya terminaron hace varios años, será un amor que recordará siempre, pues ha sido con la única persona que ha durado tanto tiempo. “Yo creo que lo voy a querer toda la vida, ha sido con el novio con el que he durado muchísimo tiempo. Pero cuando digo querer, es un amor diferente. El amor evoluciona o cambia. Y el amor de los dos ha cambiado, a tal punto que no pudimos ser pareja. Pero enamorada, enamorada como tal, no, yo creo que como les dije, ya el amor cambió, no se acabó, no lo olvidé, es imposible, porque para olvidar tendría que borrar nueve años de mi memoria. No puedo decir ‘no me importa’, porque es una persona que fue supremamente importante en mi vida, pero es un amor diferente, le tengo un aprecio muy fuerte”.