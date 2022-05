“No todo es felicidad”: Carmen Villalobos enfrenta difícil momento ¿Qué pasó?

Desde que Carmen Villalobos se dio a conocer en el mundo del espectáculo, su vida ha sido protagonista de muchos titulares en medios de comunicación y redes sociales, donde los internautas comentan detalles de su área profesional y personal.

Recientemente, la actriz y su esposo Sebastián Caicedo han estado en el ojo público por unos rumores de una supuesta separación. De acuerdo con algunos usuarios, en sus redes sociales los actores se han mostrado bastante ausente. No obstante, ellos mismos desmintieron esos rumores, y aseguraron que la separación ha sido únicamente por motivos laborales.

Carmen Villalobos vive difícil momento

Generalmente, la actriz Carmen Villalobos suele mostrarse muy feliz en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente publicó un video expresando su tristeza, pues estaba enfrentando un momento complicado. “Hoy pasé un día muy difícil, tengo una cara de cansancio, en verdad”, dijo en un principio.

Enseguida agregó: “uno de mis perritos, Capo, estuvo muy enfermito. Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo se pusieron mal. Entonces hoy pasé un día difícil pues estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso y mil cosas más”.

De acuerdo con lo que dijo, decidió contar su tristeza después de que muchos de sus seguidores le preguntaran qué le pasaba, pues la notaban diferente. “Les cuento esto por que es importante a veces expresar lo que uno siente, por que si uno no dice lo que uno siente, pues las personas que uno tiene alrededor pues no son adivinas y no van a saber lo que uno está sintiendo”.

