“No tuve que presentar casting”: Lina Tejeiro revela detalles de su nuevo proyecto

Recordada por su participación en la emblemática serie de Caracol Televisión, ‘Padres e Hijos’, la actriz, Lina Tejeiro ha logrado a través de los años consolidar una estable y mediática carrera actoral.

Hace unos días, la modelo concedió una entrevista en la que aprovechó la oportunidad para contarle a todas las personas que se encuentra preparando física y mentalmente para darle vida a un nuevo personaje, ¿nos sorprenderá?

“Es un personaje muy pequeño, pero es una actuación especial, eso me tiene muy feliz, ¡no tuve que presentar casting, ellos me llamaron!, me honra mucho y habla de mi crecimiento profesional”, afirmó la villavicense en sus declaraciones.

LINA TEJEIRO GANA PERSONAJE SIN CASTING

Así mismo, la también influencer confirmó que tanto ella como varios creadores de contenido han decidido tomar cartas en el asunto respecto a su trabajo en redes sociales y la forma en cómo lo hacen, ya que, según ella, el Gobierno Nacional ha decidido ejecutar una serie de normativas que les podría afectar gravemente el bolsillo.

“Algunos colegas, creadores de contenido digital y yo, hemos decidió agremiarnos para conformar un equipo que busca el apoyo para afrontar todo lo que se viene (…) El gobierno ha decidió tomar algunas decisiones respecto al trabajo que realizamos en redes sociales que directa e indirectamente nos puede afectar”, afirmo Lina en la entrevista que le concedió al periodista Carlos Ochoa para su canal de YouTube.

¿Logrará llevar su talento a otro nivel?

Hasta el momento Lina Tejeiro no se ha pronunciado si tiene o se encuentra en búsqueda de proyectos audiovisuales a nivel internacional pese a que es una de las actrices más seguidas y afamadas de la farándula colombina.