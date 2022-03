“Nos turnamos”: Carolina Cruz habló sobre su relación con Lincoln Palomeque

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque es una de las más comentadas en la farándula nacional. El año pasado fueron protagonistas de varios titulares en medios de comunicación y redes sociales porque supuestamente, y según algunos internautas, la pareja se encontraba viviendo una crisis matrimonial.

Inicialmente, Carolina le salió al paso a esos comentarios afirmando que la distancia que había entre los dos se debía únicamente al trabajo del actor, quien tuvo que viajar varias veces fuera de la ciudad y del país para estar en las grabaciones de las producciones de las que hacía parte. Este año, en una entrevista a través de las redes sociales, Lincoln también afirmó lo mismo.

No obstante, sus fanáticos siguen estando pendientes de la vida de los padres de Matías y Salvador. Aunque la pareja ya no publica fotos donde aparece junta, sí se ha dejado ver compartiendo en algunas reuniones familiares. Recientemente, la presentadora y el actor volvieron a ser tema de conversación entre los internautas, luego de la publicación de una entrevista que el periodista Carlos Ochoa le realizó a Carolina Cruz, presentadora de Día a Día. Allí, habló de su fundación Salvador de sueños, regalo de Dios, de su familia y de cómo es su relación con Lincoln Palomeque en la casa.

Carolina Cruz habla de Lincoln Palomeque

La presentadora y modelo habló de la manera en que combina su tiempo trabajo con el de familia. Según afirmó, comparte algunas labores con su pareja, el actor Lincoln Palomeque, cuando alguno de los dos tiene que viajar a cumplir sus compromisos. “Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. Nos turnamos, claro. Cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando, él está con ellos (sus hijos)”.

De igual manera, Carolina contó que dentro de dos semanas, Lincoln tendrá que irse de la casa porque tiene el lanzamiento de unas de las películas que estuvo rodando el año pasado, por la cual estuvo tan ausente de su casa. “Creo que en una o dos semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, dijo la presentadora.