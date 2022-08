Nuevo disgusto entre Shakira y Piqué por beso en público con Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué no dejan de estar en el ojo del huracán desde que el 4 de junio se confirmó, después de muchos rumores, su separación, luego de 12 años de relación y dos hijos, Milan y Sasha. Mientras llega a un acuerdo de separación, la expareja volvió a ser tendencia luego de que el futbolista se mostrara con Clara Chía, quien sería su nueva novia.

Te puede interesar: Video: Yailin recuerda a Anuel en medio de rumores de divorcio

Ambos fueron captados por el programa español Socialité, disfrutando de un concierto del cantante Dani Martín en Puigcerdá, Baja Cerdeña. El jugador del Barcelona, de 35 años y su pareja, de 23, estaban en compañía de varios amigos. Se dice que todo el tiempo se mostraron muy cariñosos. Fue el mismo programa, que ha seguido de cerca la separación de ambas celebridades, quien aseguró que los padres del deportista ya habrían conocido al nuevo amor del deportista.

¿Shakira enojada con Piqué? No le habría gustado el beso público del futbolista

El periodista Jordi Martín le contó a RCN Mundo que ha visto a la cantante bastante afectada los últimos días. “Puedo decir que está muy mal, anímicamente está destrozada. Su círculo cercano me dice que, incluso, ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”.

No te pierdas las últimas noticias de la farándula

El también paparazzi reveló que la actitud pública de Piqué es lo que estaría molestando a la colombiana. Recién tomaron la decisión de separarse, habrían acordado no mostrar su vida amorosa por el bienestar de sus hijos. “Según ella misma, dice que es un actor y que no reconoce a la persona con la que ha estado 11 años en la cama. Está viendo a un Piqué muy dañino, que está haciendo acciones muy dañinas contra Shakira”

Jordi finalizó su pronunciamiento en el medio mostrando su apoyo a la cantautora barranquillera. “Shakira es la víctima en este caso, que ha sido engañada. Ella es una maravillosa persona. Hay que recordar que dejó su vida en Estados Unidos para trasladarse a España, donde no tenía ningún vínculo, ni amistades, ni profesional, y dio todo por esta pareja y por sus hijos. Pongo la mano en el fuego y estoy seguro de que Shakira no le ha sido desleal y ha estado completamente enamorada. A día de hoy puedo decir que no tiene a nadie y que por su cabeza no pasa el volverse a enamorar. Lo sé porque tengo gente en común con Shakira y ella lo ha dicho”.