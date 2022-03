¡Pelea en ‘MasterChef Celebrity’! Ramiro Meneses frenó a Isabella Santiago

MasterChef Celebrity lleva varios días al aire, y algunos de sus participantes ya han protagonizado algunas controversias. Por ejemplo, en un capítulo, Tostao, de Chocquibtown, tuvo una discusión con el actor Aco Pérez y también con el chef Christopher Carpentier. Ahora, la cocina se volvió a calentar no solo por las preparaciones de los concursantes sino porque el actor Ramiro Meneses y la actriz Isabella Santiago terminaron en una incómoda pelea, delante de Jorge Rausch.

¿Por qué Ramiro Meneses e Isabella Santiago discutieron en ‘MasterChef Celebrity’?

Todo comenzó cuando desarrollaban una prueba por equipos. El chef Jorge Rausch se acerca a la estación de los actores que estaban trabajando juntos y le habla a Ramiro Meneses para guiarlo y darle un par de consejos para su plato. Enseguida, la venezolana le dice: “¿Si yo soy la líder por qué no me escuchas? Lo que te dije Ramiro”.

El actor no aguantó el tono en el que le habló su colega, así que no se quedó callado y muy molesto le respondió: “no me estás diciendo porque no me has dejado trabajar. Yo conozco, yo sé lo que es”. Según afirmó el actor, Isabella nunca le dijo nada de lo que Jorge Rausch le estaba indicando. “Tiene cara, tiene que tener uno mucho morro en la vida pa’ transformar las cosas a favor, menos mal están las cámaras. Es la capitana, yo hago caso, pero no soy tolerante, para nada. Yo digo las cosas de frente”, aseguró.

De paso, recordó el momento cuando Isabella Santiago también tuvo una discusión con Jair Romero. “Ahora entiendo el tema con Jair. Ella le sube la temperatura al horno, se les queman las almojábanas y le echa la culpa a Jair, ¿quién la mandó a subirle?, ¿por qué no confía en el trabajo del otro?”.

La actriz venezolana ha sido considerada como la nueva Carla Giraldo de esta temporada de MasterChef Celebrity.

