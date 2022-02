El tratamiento que se realizó Ramiro Meneses de ‘MasterChef’ para verse más joven

Hace una semana se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Dentro de los famosos participantes se encuentran influencers, comediantes y actores, entre ellos, Ramiro Meneses, quien se ha destacado por sus papeles en varias producciones nacionales como Cuando quiero llorar no lloro, La viuda negra, La ley del corazón, El Bronx, Café, con aroma de mujer, entre otras.

Te puede interesar: ¡No lo creerás! Conoce a “la nueva Carla Giraldo” de ‘MasterChef Celebrity 2022′

En las últimas horas, Ramiro ha sido tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación al revelarse un video de un procedimiento especial que se realizó para rejuvenecerse, pero sin necesidad de pasar por el quirófano. Fue la especialista estética María Cabarcas quien, en diciembre del año pasado, publicó un video mostrando un tratamiento de rejuvenecimiento avanzado 3D que se estaba realizando y que no requería de cirugía. “Es un procedimiento de radiofrecuencia fraccionada que renueva las células de la piel mediante la inserción de micro-agujas y la exposición de energía de radiofrecuencia en la dermis, mejorando el tono y tensado de la piel”, explicó la médico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque el procedimiento se realizó en diciembre, en los últimos días Ramiro Meneses regresó para hacerse unos ´retoques´ y, de paso, explicó por qué se sometió a ese procedimiento: “En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel siempre empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años”.

¿Qué se hizo Ramiro Meneses, participante de ‘MasterChef Celebrity’?

Según la especialista, el concursante del reality culinario decidió intervenirse la papada, el rostro, se hizo levantamiento de cejas y le trabajaron el contorno.

Te puede interesar: ¿Qué haría Carolina Gómez con el dinero si se ganara ‘MasterChef Celebrity?

Miguel Varoni también se sometió a un procedimiento estético

Recordemos que semanas atrás, el también actor Miguel Varoni también se convirtió en tendencia tras someterse a una cirugía estética para verse más joven. De hecho, a manera de broma, el esposo de Catherine Siachoque le pidió a su cirujano que lo dejara como Maluma.