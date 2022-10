Pilar Schmitt de ‘Noticias Caracol’ fue amenazada. Esto le pasó

Una de las presentadoras de entretenimiento más queridas del país es Pilar Schmitt, a quien vemos todas las mañanas presentando en Noticias Caracol. Durante años, la llanera de 48 años se ha ganado el corazón de miles de televidentes, que han seguido de cerca su carrera y que la admiran no solo como profesional, sino también como persona.

Siempre la vemos en pantalla dando a conocer las noticias de entretenimiento y entrevistando a las diferentes personalidades de la farándula nacional e internacional. La llanera, en entrevista con el programa Lo sé todo, reveló un momento difícil en que su vida y la de su familia se vieron en riesgo.

¿Qué le pasó a Pilar Schmitt?

En diálogo con el mencionado medio de comunicación, la presentadora reveló que hace un tiempo, fue amenazada de muerte a través de las redes sociales. “Estuve amenazada de muerte, por redes sociales. Ya pasó, pero bueno, no sé qué decir… Lo tenía muy para mí. Al principio no le paré tantas bolas, pero fue repetitivo pero cada vez fue más intenso, las palabras más chocantes, más hirientes, más intimidantes”, aseguró, aunque no dio más detalles de esa situación.

Sobre cómo manejó esa situación, dijo: “con cuidado y delicadez, le avisé a las autoridades”. Afortunadamente, no pasó a mayores. La comunicadora afirma que es más el público de sus redes sociales que la quiere que los que han buscado intimidarla. “La gente me quiere y eso me llena el corazón de amor porque casi todas las críticas son buenas, los comentarios son positivos, lindos e inspiracionales, me derrito de amor como una mantequilla, me encanta, la gente me aprecia”, aseguró.

¿Cuántos hijos tiene Pilar Schmitt?

La presentadora de Noticias Caracol tiene dos hijos. Sara Sofía y Martín. Según ha dicho en varias oportunidades, ellos son su gran amor y la razón para seguir luchando y trabajando por sus sueños.

