Presentadora de ‘Noticias Caracol’ habló de la enfermedad que padeció su exesposo

Ana Milena Gutiérrez es una de las 8 presentadoras de Noticias Caracol. Durante varios años fue corresponsal de Cali en Día a Día. Después, comenzó en la presentación de la emisión del medio día de esa casa informativa. Antes de llegar a Caracol Televisión, Ana Milena se desempeñó como presentadora de noticias en Cali.

Te puede interesar: Video: Alejandra Giraldo al quedar sin luz en Noticias Caracol: “Cosas que pasan”

Muchos televidentes se han interesado en conocer detalles de su vida más allá de lo laboral. En una reciente entrevista con el programa La Red, relató uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estuvo casada con su primer esposo, el padre de su primogénita.

Te sugerimos leer: Foto | Así lucia Jorge Alfredo Vargas en su primera emisión de noticias

¿Qué pasó con el exesposo de Ana Milena Gutiérrez?

El primer esposo de la presentadora se llama Pablo Andrés, un ingeniero que, además, habla varios idiomas. Según relató Ana Milena, cuando estaban casados, él fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa. “Mi esposo, el papá de Valentina, se enfermó cuando ella tenía cuatro años. Él tenía 30 años y yo 23. Le dio una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que es una enfermedad degenerativa. No es una enfermedad común y, por ende, las investigaciones no son muy intensas”, aseguró.

Con el paso de los años, se fue deteriorando su salud, hasta el punto de tener que ir dejar sus actividades diarias, pues ya no las podía realizar por sí mismo. Mientras tanto, la presentadora intentó mantener la calma y se convirtió en su apoyo, aunque no fue para nada fácil. “Mi esposo, muy preparado, ingeniero industrial, sabía inglés, alemán, con un futuro impresionante. Trabajaba para una multinacional y decidió renunciar para ser gerente de una compañía, cuando ya estaba enfermo. Cuando ya no pudo trabajar más, la empresa podía prescindir de sus servicios y eso fue un golpe económico muy fuerte. Yo busqué otras alternativas, buscaba presentar más eventos empresariales. Una amiga me dio la oportunidad de trabajar en su agencia de viajes, porque era una manera de tener tiempo para la niña, para mi esposo, que estaba enfermo, pero, además, para poder llevar a mi casa un mercado”, relató.

Te puede interesar: Kika Nieto confesó cómo se dio cuenta del tumor que tiene en uno de sus ojos

Durante ese tiempo, Ana Milena intentaba ser fuerte, pero tenía momentos en que debía mostrar fortaleza, así no la tuviera. “Yo no podía llorar frente a mi hija, yo no podía llorar frente a mi esposo. Y tampoco quería llorar frente a la gente. La más importante, mi hija, necesitaba verme fuerte”.

El matrimonio, que ya tenía una hija, llamada Valentina, comenzó, más adelante a tener problemas que terminaron en separación. “Yo estuve muchos años acompañándolo, viviéndolo en diferentes procesos, con su enfermedad, pero llegó un momento en el que yo tuve que mostrarle otra forma de mostrarle la vida a Valentina, por recomendación de una profesional”, dijo. Actualmente, sostienen una buena relación por el bienestar de su hija.

¿Quién es la pareja actual de Ana Milena Gutiérrez?

Luego de su separación de Pablo, la periodista se dio una nueva oportunidad en el amor con un oftalmólogo y retinólogo con un gran reconocimiento en Cali. Su nombre es Hugo Ocampo, con quien se casó en el año 2014. “Él tiene una buena relación con el papá de Valentina y ha llegado a nuestras vidas para apoyar a la niña en muchos sentidos. Para ella, él es el hombre más maravilloso del mundo y lo sigue teniendo presente para todo”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí