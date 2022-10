¿Piqué tendrá que jugar con la foto de Shakira en su camiseta? Esto se conoció

Gerard Piqué está pasando por un inmejorable momento de su vida sentimental con su novia Clara Chía Martin, con quien ha decidido llevar una relación estable y pública, a pesar de estar en el ojo del huracán y ser el blanco de las críticas de los seguidores de su ex pareja, Shakira. Y no solo de los fanáticos de la colombiana, hay amantes del fútbol, del equipo Barcelona y seguidores del deportista que no han tolerado que él haya dejado a la intérprete del Waka Waka para estar con la joven estudiante de relaciones públicas.

Se especula que en un próximo clásico frente al Real Madrid, Piqué tendría que usar una camiseta patrocinada por Spotify con el rostro de la colombiana, lo cual sería muy embarazoso. Foto: Getty

A los chiflidos de tribuna en pleno estadio que ha tenido que soportar Gerard Piqué, se sumó que sonara la canción Te felicito de Shakira en pleno estadio, eso sin contar los cientos de titulares, informes y editoriales sobre la ruptura más mediática del año, que siempre dejan mal parado al futbolista español. En general el público y los medios se han solidarizado con Shakira y han señalado a Piqué de desconsiderado e infiel. Sobre todo, ahora que ha trascendido que piensa mudarse a una mansión, que recién ha adquirido para vivir con su nueva novia, que está a pocos metros de donde reside Shakira con sus dos hijos.

Y mientras el mundo entero cuenta las horas para el lanzamiento de Monotonía, el tema que saldrá el miércoles 19 de octubre y que se especula sería también dedicado a Piqué y que la colombiana canta con Osuna, se ha conocido que existe la gran posibilidad es que Gerard Piqué use camiseta con el rostro de Shakira.

Piqué usaría camiseta de Shakira en próximo partido

La supuesta noticia se genera porque la plataforma musical Spotify ha firmado una alianza con el equipo del Barcelona, donde Piqué juega y del cual incluso es accionista, para patrocinarlo. La alianza consiste en que los jugadores llevan en sus camisetas, en los juegos oficiales, rostros de destacados artistas que han logrado millonarias descargas.

Así ocurrió en el pasado partido donde el cuadro catalán disputó el Clásico contra el Real Madrid, con un nuevo logo en su camiseta que pertenece al rapero Drake, quien alcanzó las 50 millones de reproducciones en Spotify. Ahora se sabe que debió a las millonarias descargas de temas como las caderas no mienten, Shakira sería la próxima candidata para engalanar la mencionada prenda de los jugadores catalanes. Esto sin duda sería una situación bastante incómoda para el padre de los hijos de la colombiana.

Según Moisés Llorens, reportero de ESPN, la posibilidad de que el rostro de Shakira aparezca en el uniforme del Barca es muy alta. Se habla de que la camiseta está en proceso y se lucirá en el próximo clásico del Barcelona.