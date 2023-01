Poncho Herrera dejó claro por qué no estará en RBD: “el dinero no lo es todo”

Luego del anuncio del regreso de RBD a los escenarios, los integrantes de la banda: Anahí, Dulce María, Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se mostraron emocionados a través de sus redes sociales y han publicado pistas sobre el tan anhelado reencuentro.

Sin embargo, el actor y cantante Alfonso Herrera se ha manteado hermético frente a la situación, pues se conoce que no hará parte del la gira que está planeando la banda.

Tras su silencio, se especuló que Poncho supuestamente habría exigido USD 10 millones para sumarse al reencuentro de RBD porque no le orgullecía haber sido parte del proyecto, no obstante, el mexicano desmintió la información y aclaró la situación a través de su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Clara Chía se mostró feliz en fin de año con los padres de su novio Gerard Piqué

Poncho Herrera aclara su situación con RBD

El artista tildó de “desagradable” la supuesta información sobre el dinero y negó no sentirse orgulloso de haber pertenecido a la banda. “Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, aseguró.

Además, habló sobre el significado que Rebelde tuvo en su vida y agradeció a sus compañeros por el apoyo”. “Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañeros me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023″, finalizó.

Te puede interesar: Matías Mier fue captado con su nueva novia en el restaurante de Jhon Álex Castaño

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Finalmente, la publicación de Poncho aclaró los rumores que venían rondando desde hace un tiempo sobre su participación en el reencuentro con RBD, por el momento, ninguno de sus excompañeros se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea