Por curiosa teoría, Carolina Cruz habría predicho su ruptura con Lincoln Palomeque

La noticia de la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque dejó a más de uno sorprendido, pese a que se venía rumorando desde hace casi un año. Ayer, por medio de sus redes sociales, la presentadora y el actor revelaron que, en efecto, su historia de amor había llegado a su fin, luego de estar un poco más de 13 años juntos.

En medio de una charla con el presentador Juan Diego Alvira, Carolina Cruz se refirió hace un tiempo a su relación amorosa con el actor de Café, con aroma de mujer. Allí reveló una curiosa anécdota que les sucedió cuando llevaban 7 años de noviazgo y por la que dicen, había predicho su separación este año. “Dicen que los siete años de la relación, los 14, los 21 y los 28 tienen algo, no sé si sea verdad, pero me pasó. […] Y a los siete años me dio como una ‘chiripiorca’ y quise estar sola, y estuve sola unos meses”, afirmó.

Enseguida, Carolina habló de la razón de su ruptura en ese entonces. “Creo que también tuvimos un tema ahí en la relación un poco complejo, porque Lincoln estaba mucho tiempo fuera del país grabando, y creo que eso enfrió un poquito la relación. Estuvimos separados unos meses, ya después volvimos con toda y empezó el proceso de buscar familia, de pensar en los hijos, y se fortaleció mucho la relación”.

Con ese comentario, internautas en redes sociales asociaron inmediatamente la ruptura de este año, ya que Carolina y Lincoln estaban a punto de cumplir sus 14 años de relación. ¿Casualidad?, lo que sí es cierto es que la curiosa teoría de la presentadora vallecaucana sí se habría cumplido en su caso una vez más.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron esta vez?

Aunque la separación de la presentadora y el actor se venía especulando hace varios meses, solo hasta ayer lo hicieron público a través de sus redes sociales. Según escribieron, el sentimiento tuvo un cambio. “Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

