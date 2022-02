Por difamación, Belinda se va en contra de quienes la critican.

Esta semana los cantantes mexicanos Belinda y Christian Nodal han sido el centro de las noticias del corazón en toda Latinoamérica, la razón, el repentino fin de su noviazgo y compromiso, el cual supuestamente los llevaría al altar a finales del 2022 tras dos años de una aparente sólida relación.

Belinda y Christian Nodal comenzaron su romance durante ´La voz México´, y se comprometieron en mayo de 2021. Terminaron el pasado fin de semana. Foto: getty

EL FIN DEL AMOR DE BELINDA Y NODAL

Desconociéndose aun las causas de la abrupta ruptura, la cual fue dada a conocer mediante un escueto comunicado publicado en las redes sociales de Nodal el pasado domingo 13 de febrero, muchos se han abalanzado a comentar las posibles causas, entre ellos personajes públicos y medios de comunicación, a lo que ambos artistas han pedido prudencia, discreción y respeto con el manejo de dichas versiones, sin confirmar alguna de ellas.

LA DENUNCIA DE BELINDA

Por lo anterior, la más afectada por esas versiones de ruptura parece ser Belinda, quien a causa de esto acaba de publicar un nuevo comunicado en las historias de su Instagram compuesto por cinco imágenes en las que arremete contra quienes que la critican: “El Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación”, inicia.

Luego, la intérprete de temas como ‘Ángel’ y ‘Bella traición’, continúa denunciando a sus agresores verbales. “Desafortunadamente, en los últimos días, personas publicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi circulo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”, manifestando así su desagrado. A lo que Belinda continúa afirmando que tomará acciones legales contra quienes la difaman. “No pretendo convertirme en un a víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”.

BELINDA, DEFENSORA DE LAS MUJERES

Para finalizar este extenso comunicado, la artista escribió las siguientes líneas en solidaridad con su género. “Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, y terminó agradeciéndole la fidelidad y el apoyo a sus millones de seguidores. “Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose”.

