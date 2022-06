¿Por qué Andrea Valdiri fue comparada con Angelina Jolie?

Es normal que Andrea Valdiri sorprenda a sus 8,4 millones de seguidores con el contenido que publica diariamente, algunas veces sobre sus proyectos y otras, sobre su vida familiar. En la mayoría de los casos, termina convirtiéndose en tendencia.

La bailarina contó, hace unos días, que le daría una sorpresa a los papás barranquilleros para celebrar el Día del Padre. Según dijo, en un evento planea entregar muchos regalos. Sin embargo, y aunque no dio muchos detalles, sí aclaró que no estaría sola y que, por el contrario, contaría con el apoyo de una famosa actriz, de la cual no reveló su nombre. “Invité a una actriz muy especial, colombiana, y le comenté por encimita lo que quería hacer el Día del Padre y no saben qué bonito es ver mujeres que de verdad se unan a esta causa. No quiero que se lo pierdan, el domingo va a estar lleno de sorpresas, súper hermoso”. Al parecer, se trata de una actriz que participó en la serie Pálpito de Netflix.

Andrea Valdiri fue comparada con Angelina Jolie

Ese no fue el único detalle que llamó la atención de los internautas. Uno de ellos la comparó con Angelina Jolie por la ropa que vestía. ‘La Valdiri’ se encargó de repostear en su Instagram la imagen creada por el usuario donde se observa a la actriz de Hollywood cuando interpretó a Lara Croft en Tomb Raider y al lado aparece Andrea, quien casualmente tenía una ropa similar.

La bailarina barranquillera, esposa de Felipe Saruma, reaccionó a la curiosa comparación. Foto: Instagram

No es la primera vez que Andrea Valdiri, esposa de Felipe Saruma, ha sido comparada con Angelina Jolie. En otra oportunidad, hace varios años, la generadora de contenido publicó unas fotos imitando algunas poses de la ex de Brad Pitt, con un atuendo muy parecido.

