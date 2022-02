¿Por qué Belinda y Christian Nodal terminaron? Esto es lo que se sabe

La relación de Christian Nodal y Belinda fue una de las más comentadas en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. El año pasado anunciaron su compromiso. Siempre se mostraron muy enamorados en sus redes sociales, donde publicaron fotos y videos de algunos de los momentos más especiales que vivieron como pareja.

Te puede interesar: ¿Shaira sostuvo una romance con Christian Nodal? Esto dijo la cantante

Su boda era una de las más esperadas en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, luego de varios rumores se confirmó lo que muchos sospechaban: Belinda y Nodal terminaron. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Adiós amor aseguró que fue una decisión en conjunto. “A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación como pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro, con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”.

¿Cuál es la razón por la que Belinda y Christian Nodal cancelaron su compromiso?

El cantante de música regional mexicana, pidió respeto por la decisión, aunque aclaró que no daría mayores detalles de lo sucedido. “Cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto les comunicamos que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Oficialmente, no hay ninguna razón confirmada de rompimiento de Belinda y Nodal. No obstante, en los últimos días, internautas en redes sociales rumoraron que, supuestamente, Belinda le había pedido dinero a Nodal para pagar una deuda, versión que tomó más fuerza cuando el programa Chismes no like se refirió al mismo argumento. También se especuló que, al parecer, Cristy Nodal, suegra de la intérprete de Luz sin gravedad, le habría pedido que dejara a su hijo supuestamente por todos los gastos que éste habría tenido desde que comenzaron su relación. Sin embargo, vale la pena aclarar que eso no ha sido confirmado por los directamente implicados.

La pareja se comprometió en mayo de este año. Foto: Instagram

Desplantes de Nodal con Belinda

En varias oportunidades, se viralizaron en redes sociales algunos videos que evidenciaban unas extrañas actitudes del intérprete de Botella tras botella. En una oportunidad, el cantante se enojó con Belinda en un restaurante, luego de que ella tomara un plato para hacer ruido y ambientar el momento. Al parecer, eso le disgustó al mexicano pues, inmediatamente, cogió a su prometida del brazo para que dejara de hacerlo.

Te puede interesar: ¿Por qué la mamá de Christian Nodal no quiere que Belinda sea su nuera?

Tras anunciar su ruptura, Nodal ha recibido cientos de críticas. De hecho, un internauta lo calificó de ‘poco hombre’. El artista explotó y respondió: “Ese es el problema, ustedes nomas piensan en números, en belleza física… y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México y charteando globalmente… Y sigan hablando mi*rda y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso”. Otro mensaje que escribió fue: “Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli, si se habla a fondo”.