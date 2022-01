¿Por qué Jennifer López y Marc Anthony se divorciaron? Esta es la verdadera razón

El matrimonio de Jennifer López y Marc Anthony fue uno de los más sonados en el mundo del espectáculo. Luego de que el intérprete de Vivir mi vida se separara de Dayanara Torres, madre de sus dos hijos, Ryan y Cristian, se casó con JLo. La relación inició en el 2004 y duró hasta el 2011, pero solo hasta el 2014 se logró oficializar el divorcio. Fruto de ese amor nacieron sus mellizos, Emma y Maximilian, el 22 de febrero del 2008 dos hijos.

Aunque actualmente JLo se encuentra feliz en su relación amorosa con Ben Affleck, con quien ya había sostenido un romance hace varios años, muchos de sus fanáticos no olvidan los difíciles episodios de crisis y ansiedad que vivió cuando estaba con Marc Anthony. Aunque parecían estar muy felices, Jennifer López le pidió el divorcio al cantante. Muchos llegaron a pensar que se había tratado de una supuesta infidelidad. Sin embargo, años después de su sonada separación, la cantante reveló la verdadera razón de su ruptura en su libro True Love

JLo y Marc estuvieron una década juntos Foto: Gett

“Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar, empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi manager para decirle que algo estaba pasando porque sentía que me estaba volviendo loca”, dijo la artista, refiriéndose a un ataque de pánico que sufrió en ese momento de su vida y que la impulsó a divorciarse de su entonces esposo Marc Anthony. “Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado pero no puedes gritar, miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: no puedo seguir con Marc. Después rompí a llorar”.

Según relató la artista, aunque estaba pasando por un gran momento a nivel profesional, internamente no era completamente feliz, pues no se sentía plena con el padre de sus hijos. “Nadie sabía por lo que estaba pasando. Tenía dos hijos, participaba en American Idol en aquel momento y mi single On the floor era número uno en todo el mundo, pero mi relación se desvanecía y estaba aterrorizada”.

Además, agregó en una entrevista con Oprah, que una vez oficializado su divorcio se sintió fracasada, ya que no había podido mantener a su familia unida. Sin embargo, tiempo después se dio una nueva oportunidad en el amor con Álex Rodríguez con quien tuvo planes de casarse, pero en medio de la pandemia todo cambió y terminaron su historia de amor. Al poco tiempo, se conoció que nuevamente estaba con Ben Affleck, su antiguo amor.

