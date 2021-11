¿Por qué Luis Miguel se alejó de la familia de su madre?

Luis Miguel no tiene contacto hace muchos años con la familia de Marcela Basteri, su madre, de quien no se sabe desde 1986. Su tía abuela le envío un mensaje.

Adua Basteri es la única familiar cercana, por parte de madre, que tienen Luis Miguel y sus hermanos Alex y Sergio. La mujer, que tiene 93 años, y vive en Massa Carrara, en Italia, lugar donde vio por última vez a Marcela Basteri, se pronunció a raíz de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie.

Adua le dijo al programa Ventaneando, que no tiene la menor idea de la razón del alejamiento de los tres hijos de su sobrina, que dejaron de tener contacto con ella sin darle ningún tipo de razón.

La italiana, hermana del abuelo del cantante, específicamente se dirigió al mayor de los hijos de Luisito Rey y Marcela Basteri. " No entiendo por qué has dejado de hablarme, no entiendo por qué estás enojado conmigo”. La tía de Luismi contó también que cuando tenía cercanía con el artista, se enteró de sus problemas financieros, entre 1989 y 1990, y le ofreció su ayuda, pero en aquella época, el intérprete le dijo que se tranquilizara.

La verdad

La italiana pidió también a sus sobrinos nietos que hablen sobre lo que pasó realmente con su madre, pues asegura, ellos, después de tantos años, deben saber la verdad, y su hermano Sergio, padre de Marcela, murió sin saber con certeza lo que ocurrió con su hija. Adua reveló que el patriarca la buscó hasta el último día de su vida, pero que no se comunicó con Luis Miguel, Alex o Sergio por una cuestión de orgullo.

Adua, que se refirió a la posibilidad de que Honorina Montes, una indigente encontrada en Argentina, fuera realmente su sobrina, a quien vio por última vez cuando, en compañía de su hijo menor, Sergio, viajó a Madrid para encontrarse con Luisito Rey, padre de Luis Miguel. La mujer criticó fuertemente a sus familiares en ese país, argumentando que los rasgos no corresponden a los de Marcela, y que además, gran parte de ellos no la conocían.

La tía abuela de Luis Miguel expresó su deseo de conocer a Michelle Salas, la primogénita de su sobrino, contó que hace unos años recibió la visita de Isabella, hija de Alex, quien con su madre, la visitó en Massa Carrara. No ha dejado de querer al Sol de México. “Yo lo amo a pesar de todo, lo amo a morir porque mi sobrina moría por sus hijos”, le dijo al programa mexicano.