¿Por qué Manuela González se había negado dos veces a participar en MasterChef?

Manuela González es una de las famosas que más se ha destacado dentro de esta temporada de MasterChef Celebrity. Junto con el deportista Tatán Mejía se han convertido en los favoritos de muchos televidentes.

La sazón y creatividad de Manuela han sido elogiadas por los chefs Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Además sus habilidades culinarias le han permitido ser la ganadora de varios retos pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar.

Esta es la razón por la que Manuela no había querido estar en ‘MasterChef Celebrity’

Es la primera vez que Manuela González participa en MasterChef Celebrity. Sin embargo, no fue la primera vez en haber sido invitada al reality. Según afirmó en una entrevista con la revista 15 minutos, en dos oportunidades le había ofrecido participar, pero ella se había negado completamente.

De acuerdo con lo que dijo, desde que se convirtió en madre ha procurado estar la mayor parte del tiempo con sus hijos Pedro y Alma, por esa razón, rechazaba las propuestas porque según dijo, no se sentía preparada. “La tercera es la vencida. Me habían hecho la propuesta dos veces, pero aún no me sentía lista para dejar a mis hijos en casa. Además, el pánico que me generaba este reto… Por un lado la pandemia nos despertó ese gusto por aprender a cocinar y por el otro lado, tengo claro que las oportunidades son para aprovecharlas”, afirmó.

Además de su esposo y sus hijos, otra de las motivaciones que tuvo Manuela para enfrentarse a este reto de MasterChef Celebrity fue su hermana. “Mi hermana es chef profesional y por primera vez se animó a darme clases. Me ha acompañado en manera incondicional en todo el proceso. Espero llegar lejos en la competencia”.

Manuela González es recordada por su participación en diferentes producciones como La mujer en el espejo, Me llaman Lolita, En los tacones de Eva, El señor de los cielos, entre otras.

