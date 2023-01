¿Por qué Miss Universo no se bañó ni se lavó el cabello durante el certamen?

R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, se convirtió en la ganadora de la reciente edición de Miss Universo, que se lavó a cabo en Nueva Orleans. En medio del polémico resultado, que ha generado opiniones divididas entre los internautas, la diseñadora de modas dio una impactante declaración sobre sus ‘trucos de belleza’.

Miss Universo no se lavó el cabello durante el certamen

En una entrevista realizada por Insider, R’Bonney Gabriel reveló que no se lavó el cabello durante todo el certamen de Miss Universo y hubo unos días en los que no se bañó.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero. ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó.

La estadounidense, de 28 años, aseguró que este fue uno de los trucos de belleza que le ayudó a ganar el concurso internacional.

“Con estos métodos, para la fase final, pude soltarme el cabello; me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares y por largo tiempo, ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos, limpios y nítidos”.

Además, la joven aseguró que tampoco se bañó durante unos días, para así cuidar el bronceado que se había realizado y preservar el tono color canela en su piel.

“Me hago autobronceado porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran y quieres que esos músculos exploten”, concluyó.

