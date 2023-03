Premios Óscar 2023: este es trastorno contra el que lucha Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel enfrenta un nuevo desafío en su regreso a la presentación de los Premios Óscar 2023, luego de su trabajo ante cámaras en las galas de 2017 y 2018. Su reto no tiene que ver con su capacidad profesional, sino con su salud. El anfitrión de Jimmy Kimmel Live! padece de narcolepsia, un trastorno neurológico que tiene como característica principal la somnolencia durante el día y momentos dentro del mismo en que la persona literalmente sufre ‘ataques de sueño’.

Jimmy Kimmel contó que se quedaba dormido en reuniones, presentando y hasta manejando. Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ

El newyorkino contó que comenzó a indagar sobre su salud cuando empezó a experimentar una sensación profunda de sueño en las horas de la tarde. En 2003, Kimmel escribió un artículo en Squire sobre su padecimiento. “Todas las tardes, entre las tres y las seis, me cansaba mucho sin motivo alguno. Me dormía en las reuniones, viendo la televisión, incluso conduciendo”.

Jimmy Kimmel: así maneja su padecimiento

Aunque Jimmy, quien contó que bebía té helado durante el tiempo mencionado, pensó que lo suyo se solucionaba con unas horas más de sueño, visitó al médico y una vez recibió el diagnóstico, decidió asumir su condición, que es leve, tranquilamente y por supuesto, con humor, tanto que mencionó que dormita en los aviones y que en varias ocasiones, se ‘durmió’ presentando el concurso Win Ben Stein’s Money.

Este trastorno, que no tiene cura, pero que se controla por medio de sustancias recetadas, lo ha llevado a vivir situaciones verdaderamente extremas. Kimmel, de 55 años, recuerda que manejaba en zig zag, hasta que la policía lo ‘despertó’ con un llamado que le hizo con un megáfono. La autoridad lo ‘despertó’ cuando cuestionó si estaba en condiciones para conducir. “Con la narcolepsia, solo el interior de tu cabeza está cansado. Es como si alguien estuviera sentado suavemente en tu cerebro. Casi no tienes foco. Todo lo que estás pensando es en no quedarte dormido”, definió el anfitrión de los Premios Óscar 2023 en su artículo para la publicación estadounidense.