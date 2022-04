¡Qué buena excusa! Así comenzó el romance de Gabriela Tafur con Esteban Santos

Gabriela Tafur es una de las modelos más reconocidas del país. Es recordada por haber sido Señorita Colombia en el 2018 y actualmente se desempeña como presentadora de El Desafío The Box, junto a Andrea Serna.

Desde que confirmó su relación con Esteban Santos, en el 2020, su vida amorosa ha sido bastante comentada, pese a que los dos suelen ser muy reservados cuando de ese tipo de temas se refiere. Según han revelado en varias oportunidades, se conocían desde hace varios años, pero los dos tenían sus parejas. Fue hasta el día en el que se cruzaron en un concierto de J Balvin en el Carnaval de Barranquilla que decidieron ver qué rumbo tomaba su amistad. “Yo había recién terminado con mi novio, y Esteban no pasó tan desapercibido como uno quisiera. Entonces yo no dejaba que se me acercara mucho para que no crecieran chismes, porque no estábamos ni siquiera saliendo”, dijo en una entrevista para La Red.

En los últimos días, se hizo viral un reto en Twitter que se llama Cómo empezamos, cómo vamos, donde los usuarios muestran, a través de dos fotografías, el momento en el que inició la relación y cómo van hoy en día. Gabriela Tafur y su novio no se quedaron atrás y se unieron al reto, mostrando una captura de una conversación del año 2018. Allí se observa que hablaban de temas laborales, una excusa perfecta para darle inicio a su historia de amor.

Esteban inició escribiéndole: “Necesito tu ayuda por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias, es que llamo al número que sale en la página pero nadie contesta”. Gabriela le respondió: “Noo, no es sólo para abogados. Si quieres te doy el número de la coordinadora para que hables con ella”. En ese momento, ninguno de los dos imaginaría que dos años más adelante, terminarían siendo novios. En redes sociales los dos han publicado fotos presumiendo su amor, demostrando que están pasando por un excelente momento en su relación.