¿Qué decían los mensajes que Pete Davidson le envío a Kanye West?

Entre Pete Davidson y Kanye West hubo reclamos, consejos y peticiones, todo por mensajes de texto. Foto: Getty

Kanye West y Kim Kardashian están legalmente divorciados, pero al parecer el intérprete, que se hace llamar Ye, no soporta que la integrante del clan Kardashian tenga una nueva relación. La madre de sus cuatro hijos confirmó su noviazgo con el comediante Pete Davidson, integrante de Saturday Night Live. Desde el inicio de su romance, Davidson ha sido blanco de los ataques de West, quien además de querer reconquistar a su esposa y volver a tener a su familia, ha salido por lo menos con tres mujeres, entre ellas la modelo Vinetria, la actriz Julia Fox y la influencer Chaney Jones, quien dicen, se parece mucho a Kim.

Al parecer el más reciente ´episodio´ entre Kanye y Pete, que fue filtrado por Dave Sirius, colega de Davidson, se produjo de manera virtual, pues el rapero, como es su costumbre, expresó en las redes sociales su descontento porque su exesposa, sin su consentimiento, permitió que su hija mayor, North West, utilizara Tik Tok. Al parecer, la situación, que se presentó desde muy temprano en la mañana, hizo que Davidson le escribiera, usando el apodo que West le puso, y le pidiera calma y respeto. “Soy yo, Skete, ¿puedes tomarte un momento y calmarte? Apenas son las 8 de la mañana y las cosas no tienen que ser así”. Más adelante, el artista de 28 años le anunció a Ye que no permitirá que siga tratándolo a él y a su pareja de la manera en que está haciéndolo.

En otro de los mensajes, no pudo evitar exaltar las virtudes de su novia. “Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos”. El integrante de Saturday Night Live, además de pedirle a Kanye que busque ayuda, le advirtió que aunque sus compañeros de programa quieren referirse a él y a su comportamiento, esto no ha sucedido por una razón. “He impedido que los comediantes hagan cosas sobre ti porque no querría que el padre de mis hijas tuviera una mala imagen”

Cuando Kanye quiso saber desde qué lugar le estaba escribiendo su rival, este no tuvo inconveniente en contestarle con franqueza, “en la cama con tu mujer” y acompañó el texto con una fotografía.

Peter Davidson, exitoso entre las famosas

Pete Davidson, hace parte del elenco de Saturday Night Live, tiene 28 años, 13 menos que su novia Kim Kardashian. La integrante del famoso clan de reality no es la única famosa con quien ha tenido romance. En el 2018 estuvo comprometido con la cantante Ariana Grande y tuvo un corto romance con Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford.