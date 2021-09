¿Qué es violencia vicaria, la acusación de Angelina Jolie contra Brad Pitt?

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt ha acaparado todos los titulares de los medios de comunicación a nivel mundial. Desde el 2019, la pareja de actores ha intentado resolver sus múltiples conflictos relacionados con la terminación de su matrimonio, por ejemplo, la lucha por la custodia de sus hijos.

Angelina presentó recientemente un libro titulado ‘Conoce tus derechos y reclámalos: una guía para los jóvenes’, en el que hace serios señalamientos sobre su exesposo, entre ellos, episodios de violencia de género. La estrella de Hollywood aseguró que en una ocasión el actor fue ‘verbal y físicamente abusivo’ con Maddox, uno de sus hijos. “Una situación horrible que no comenzó con el incidente del avión. Fue mucho más complicado que eso. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos por su seguridad”, reveló.

Además, confesó que también fue víctima de un episodio de violencia vicaria por parte de su entonces pareja, Brad Pitt. “Es una causa por la que he estado luchando durante años. La violencia vicaria es común en muchas partes del mundo. Lo sucedido en mi matrimonio me hizo temer por mis hijos, pero no puedo hablar de ello debido a la situación legal en la que me encuentro”, aseguró en una entrevista con The Guardian. En el 2018 Pitt afirmó haber gritado a uno de sus hijos por sus problemas con el alcohol, pero nunca ha confirmado haber maltratado a Angelina.

¿Qué es la violencia vicaria?

Es un tipo de violencia donde se pretende hacer sufrir a la mujer por medio de terceros. Es decir, es un acto de agresión en el que, en este caso, el actor Brad Pitt utiliza a sus hijos para hacerle daño a Angelina Jolie. Los niños terminan siendo un instrumento para manipular a la mujer.

Con el libro que la actriz lanzó, quiere asegurarse de que los niños y jóvenes conozcan cuáles son sus derechos universales de libertad e igualdad. “Quiero recuperar mi seguridad, mostrarme como una mujer abierta y recuperarme como ser humano para poder vivir de la misma manera que antes”. Ese acto de violencia vicaria sería la razón principal por la que Angelina teme que Brad Pitt consiga la custodia compartida de sus hijos.