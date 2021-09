Brad Pitt no se doblega ante Angelina Jolie y pelea por sus hijos

Hace unos cuatro meses el juez John Ouderkirk, nombrado como mediador en el caso de la custodia de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie llamados Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox ordenó que esta fuera compartida, como el actor lo pedía. Maddox por ser mayor de edad, tiene 19 años, no estaba incluido en el fallo, pues él tiene la potestad para determinar a quién quiere ver y a quién no. Este dictamen reconoció el derecho de Brad a pasar más tiempo con sus hijos y obligó a Angelina a ser más flexible con los tiempos de visita de su ex., no cayó bien, quien de inmediato acusó a Ouderkirk, de tener un trato preferencial para el artista y empezó una apelación en una instancia superior.

La apelación ha cumplido con sus funciones y Ouderkirk fue removido inmediatamente de sus funciones.

Sin embargo, Brad Pitt no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Sus abogados al interpuesto un nuevo recurso para que esto no ocurra.

Según la defensa del actor ante el tribunal supremo del estado de California, la decisión de eliminar la figura del juez intermediario podría ser un peligroso precedente para futuros casos de custodia compartida de los menores de edad: “Este movimiento podría poner en entredicho el sistema de juicios temporales, ya que genera numerosas cuestiones sobre su viabilidad. El sistema judicial de California está demasiado saturado para añadir más presión a su funcionamiento”, dice el documento legal de los abogados de Pitt.

“Este juez temporal había sido elegido y refrendado por las dos partes, y fue inapropiadamente descalificado tras tomar una decisión meditada, basada en los hechos y apoyada a nivel judicial por el testimonio de testigos y expertos”, complementan sus abogados.

Recordemos que Angelina solicitaba que ella fuera quien tuviera la custodia completa de los pequeños, pues alegaba que Pitt era una compañía malsana, además de hablar de episodios de violencia. La supuesta pelea que Maddox, el hijo mayor de la pareja, y Pitt habrían tenido en un vuelo privado de Francia a Estados Unidos y que desencadenó en el divorcio sería el hecho más relevante. Sin embargo, a largo de los meses, las autoridades no tuvieron cómo establecer que dicho conflicto existió, por lo cual han quedado sin piso los argumentos contra Brad.

Y si Angelina creía que Brad se conformaría deberá seguir esta batalla legal por los hijos, que bien puede extenderse varios meses más.

