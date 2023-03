¿Qué les pasó a Cristina Hurtado y Josse Narváez?: “vamos pa’ lante”

Durante 20 años, Cristina Hurtado y Josse Narváez han conformado una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula nacional. Se conocieron cuando estuvieron en Protagonistas de novela y, desde entonces, no han dudado en presumir su amor.

Los presentadores y esposos Josse Narváez y Cristina Hurtado confesaron algunos altibajos en su relación de casi veinte años.

Cuando comenzaron a salir, la modelo antioqueña ya era mamá de Daniel, su hijo mayor. El también actor asumió el rol de padre y, de hecho, el joven lleva su apellido. Años después, tuvieron a Juan José, y aunque creyeron que no volverían a tener más hijos, en el 2021 sorprendieron al anunciar que estaban en la dulce espera de un nuevo bebé, luego de 16 años, que era la edad que, en ese momento, tenía el segundo heredero de los Narváez Hurtado. El pequeño Mateo nació el 9 de diciembre del 2021.

¿Cristina Hurtado y Josse Narváez atraviesan difícil momento familiar?

El último proyecto que la pareja hizo en televisión fue Guerreros, de Canal 1. Ahora, cada uno ha estado enfocado en otros proyectos, entre ellos, sus redes sociales donde suelen ser muy activos. Cristina tiene 6,5 millones de seguidores en Instagram y, por su parte, Josse cuenta con 1,6.

Recientemente, el actor publicó una imagen que generó preocupación entre sus fanáticos, pues, al parecer, estaría viviendo un momento complicado con su padre. “Vamos pa’ lante mi viejo”, escribió junto a una foto donde aparece su mano junto con la de su progenitor. Esa sería la razón por la que el artista ha estado alejado de las redes sociales durante los últimos días.

Aunque no se conocen más detalles, por medio de las historias de Instagram, Cristina contó que su esposo no tuvo un buen fin de semana y que, además, estuvo lejos de casa. En su regreso, la presentadora decidió tenerle una sorpresa para darle la bienvenida. “Les cuento que Josse tuvo un fin de semana difícil, no estuvo acá en la casa con nosotros y llega hoy a Bogotá y a la casa, entonces yo me puse a pensar qué rico hacerle algo que lo haga sentir bien, especial, amado, que le podamos dar esos abrazos que necesita, como ese calor de hogar, entonces se me ocurrió hacerle esto, miren”, dijo mientras mostraba una decoración que hizo dentro de su casa y que incluyó unos letreros de bienvenida con románticas palabras. “Eres nuestro héroe. Bienvenido a casa”, se lee en uno de ellos.

Las imágenes se hicieron virales en redes y los comentarios no han faltado. Los internautas elogiaron la gran relación que tienen Cristina y Josse. “Cristina solo un fin de sema a por enfermedad de unos de sus padres y ya haces toda esa antesala bueno eso demuestra lo inseparables que son”, “pequeños detalles que hacen grande y sólida una relación”, “eres muy tierna con tu esposo... admiro tu matrimonio y a tu familia”, “qué belleza”.