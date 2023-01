¿Qué pasó con María Adelaida Puerta, protagonista de ‘Sin tetas no hay paraiso’?

María Adelaida Puerta es una de las actrices más reconocidas del país, que ganó popularidad por personajes como Catalina Santana en ‘Sin tetas no hay paraíso’, La perrys en ‘El capo’, Alicia en ‘La mariposa’, entre otras producciones.

Actualmente, en las pantallas del Canal Caracol se transmite ‘Sin tetas no hay paraíso’, exitosa serie colombiana lanzada en el año 2006 que toca diferentes temas como el narcotráfico, la prostitución, la violencia, entre otros.

¿Qué es de la vida de María Adelaida Puerta?

En el año 2006, ‘Catalina Santana’ fue el personaje que catapultó a la fama a la actriz paisa María Adelaida Puerta, a partir de ahí, participó en otras producciones que lograron un éxito nacional e internacional.

“Le agradezco un montón a ese personaje porque me abrió muchas puertas y lindo tener también en reconocimiento de la gente, en México lo he sentido mucho. La gente me tiene como una admiración y todo surgió a través de ese proyecto”, aseguró en una entrevista.

Luego de su participación en ‘La mariposa’, la actriz estuvo ausente de la televisión nacional, por un contundente motivo que marcó su carrera profesional.

“Me seguían ofreciendo papeles asociados al narcotráfico y siento que hice mi trilogía con esos personajes, estuve como prepago, sicaria y lavadora de dinero. Yo quería contar otras historias porque de verdad me gustan esos personajes que me muevan las entrañas y que me den ganas de hablar de eso”, aseguró en una emisora.

La protagonista de esta serie de Caracol Televisión quiso darle un importante giro a su carrera. Foto: Cortesía - Caracol Televisión

Desde ese momento, la actriz decidió mudarse a México con el ánimo de encontrar nuevas oportunidades laborales. En el país Azteca participó en producciones como ‘Guerra de ídolos’, ‘La hija pródiga’, ‘La viuda negra’, entre otro proyectos.

“Acá en México he podido tener ese espacio para trabajar internamente. Ha sido un proceso de cinco años”, afirmó la actriz en una entrevista.

Y, aunque actualmente, María Adelaida no hace parte de ningún proyecto en televisión nacional o internacional, no descarta la idea de volver a la pantalla chica.

