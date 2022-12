RBD: Alfonso Herrera habló sobre su ausencia en reencuentro de ‘Rebelde’

En medio de su polémica ausencia en el posible reencuentro del grupo mexicano RBD, Alfonso Herrera continúa siendo cuestionado por los fanáticos de la banda. Desde que se conoció, hace unas semanas, que la página oficial del grupo se reactivó en redes sociales; sus exintegrantes Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez también publicaron en sus perfiles recuerdos de sus inicios, hace dieciocho años.

El nombre de Poncho Herrera sonó desde un inicio, pero el actor mexicano de 39 años no se pronunció en redes sociales, indicando a todos sus fanáticos que no haría parte, nuevamente, del posible nuevo proyecto de los demás exintegrantes. Desde ahí, al recordado Miguel Arango de la novela, le llovieron críticas por su silencio y su ausencia en lo que podría ser el reencuentro musical.

Poncho Herrera recordó lo que significó RBD para su carrera

Ante el silencio del actor, sus seguidores han tratado de realizar con recopilación de las pocas veces que él se ha referido a la banda en la que estuvo durante cinco años y que lo lanzó al estrellato. Aunque no se sabe si una de ellas es una entrevista actual, en la misma, el mexicano habla sobre su agradecimiento con el grupo, justamente uno de los temas por los que recientemente lo critican, pues varios internautas aseguran que su ausencia se debe a ‘falta de cariño’ por su pasado.

“Rebelde fue algo maravilloso y sigue siendo algo maravilloso y no hay que perder de vista eso, gracias a rebelde nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a muchos lados, de conocer a muchos jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes, y gracias a eso, gracias a Rebelde, yo estoy aquí hablando de experiencias extraordinarias y hoy me siento privilegiado de haber formado parte de Rebelde. Para mí no es ni será incómodo hablar de Rebelde, al contrario, creo que hay que ser agradecido con lo que tienes, con lo que tuviste”, expresó.

¿Alfonso Herrera habló sobre reencuentro de RBD?

El mexicano, que en más de una ocasión ha asegurado que no tiene ninguna rivalidad con sus excompañeros, se pronunció por primera vez en sus redes sociales sobre Rebelde, y aprovechando el auge que actualmente tiene el tema, invitó a sus seguidores a apoyar una causa social. “Si eres rebelde y no sigues a los demás…Te invito a donar a una buena causa”, escribió el actor, haciendo referencia a una frase de una de las canciones principales de la novela.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022