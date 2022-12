Alfonso Herrera: edad, relación con Dulce María, series y más del actor de RBD

Por estos días, ha sido tendencia la noticia sobre el reencuentro de los exintegrantes de Rebelde y la gira del 2023, en la que, posiblemente, Colombia estaría incluida.

Te puede interesar: Wisin y Yandel: estas son las veces que se han separado

El exintegrante de Rebelde ha sido fuertemente criticado, luego de confirmarse su posible ausencia para la gira del 2023 de la banda mexicana. Foto: Instagram @equiperbd - Instagram @equiperbd

Los ‘millennials’ se llenaron de nostalgia, pues próximamente podrán escuchar nuevamente, en vivo, canciones como Rebelde, Solo quédate en silencio, Sálvame, Ser o Parecer y Bésame sin miedo, interpretadas directamente por sus protagonistas Dulce María, Anahí, Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

Fue a través de sus redes sociales que los exintegrantes de la banda hicieron el tan esperado anuncio. Sin embargo y para sorpresa de sus fanáticos, Alfonso Herrera, mejor conocido como ‘Poncho’, otro importante miembro de la banda, no estará en la gira que fue llamada Soy Rebelde world tour. El actor le dio vida a Miguel Arango, quien estaba enamorado de Mía Colucci, (Anahí), hija del asesino de su padre.

Más noticias de Rebelde RBD anunciará pronto fechas de gira ¿concierto en Colombia? La página oficial de la banda mexicana publicó que en pocos días anunciará las fechas de lo que será su próxima gira. Leer aquí: RBD anunciará pronto fechas de gira ¿concierto en Colombia? ¿RBD de concierto en 2023? Este fue el motivo por el que se separó la banda Después de algunos reencuentros entre los integrantes de Rebelde, se rumora una posible gira para el 2023, aunque solo estarían cinco de los cantantes de la banda original. Leer aquí: ¿RBD de concierto en 2023? Este fue el motivo por el que se separó la banda

¿Por qué ‘Poncho’ Herrera no estará en la gira de ‘Rebelde’?

Desde que se disolvió el grupo, se pudo conocer que el actor mexicano había asegurado que no se sentía bien dentro de la banda, pues su verdadera pasión era la actuación y no el canto. Por esa razón, aseguró que RBD, aunque fue muy importante en su vida, ya era parte del pasado. “Confieso que cantar nunca fue mi gran pasión, pero RBD siempre será parte de mí”, dijo en una entrevista para el diario Noreste en el 2015.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De hecho, él fue una de las razones por las cuales el grupo se desintegró. “El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián (productor del grupo) y ante mis compañeros fue como ‘mmm’ porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que ‘gracias, pero no’”, dijo. Ahora, el actor está enfocado en sus demás proyectos actorales.

¿Cuánto duró la relación de Alfonso Herrera y Dulce María?

Alfonso Herrera y Dulce María, protagonistas de Rebelde, mantuvieron un romance cuando hicieron parte de la producción mexicana y la banda. La actriz que interpretó a Roberta Pardo, reveló hace un tiempo en entrevista con Suelta la sopa, algunos detalles de esa relación que comenzó en el 2003 en el set que compartían juntos. “Fue en ‘Clase 406′ y ‘Rebelde’. ¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte, ser amigos, todo al mismo tiempo y compartir escenarios”, afirmó.

Sobre el tiempo que duraron juntos, la mexicana afirmó en el programa Hoy: “Duramos dos años y cachito”. De igual manera, afirmó que en la actualidad mantienen una buena relación, aunque ya casi no se ven.

Te sugerimos leer: ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Lina Tejeiro y Lokillo fueron una cita a ciegas

Más adelante, Poncho se casó con Diana Vásquez, y tras cinco años de matrimonio, anunciaron su divorcio. Por medio de un comunicado, el actor pidió respeto: “Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando”.

Por su parte, Dulce María se casó con Paco Álvarez, el 12 de octubre del 2019.

¿Cuántos años tiene Alfonso Herrera?

El actor que se hizo famoso gracias a su participación en Rebelde, nació el 28 de agosto de 1983 y, actualmente, tiene 39 años. Aunque su sueño cuando estaba pequeño era convertirse en piloto, terminó estudiando actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

¿En qué series ha participado ‘Poncho’ Herrera?

Además de Rebelde, a lo largo de su carrera artística, el actor se ha destacado por su participación en otras importantes producciones como Terminales, Mujeres asesinas, Camaleones, Sense8, The exorcist, entre otras. En la pantalla grande estuvo en Volverte a ver, Así es la suerte y La Dictadura perfecta.