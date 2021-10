Carolina Cruz, pareja del actor Lincoln Palomeque, disfruta a todo dar su faceta como madre, y así lo deja ver en sus redes sociales donde constantemente sube fotos o videos con sus hijos Matías y Salvador.

Generalmente, la presentadora trata de mantener al tanto a sus 6.6 millones de seguidores de lo que sucede con sus pequeños, sobre todo, con Salvador que, con pocos meses de nacido ha tenido que batallar con algunos quebrantos de salud. Este fin de semana, en el programa de entrevistas de Laura Acuña, presentadora de La Voz Senior, Carolina habló de su experiencia como mamá y de un tema del que muchos internautas suelen cuestionarla. Se trata del tamaño de la cabeza de su hijo menor.

“A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal”, explicó, detallando que Salvador fue llevado a un especialista que le detectó una condición especial y que, afortunadamente fue a tiempo.

" Encontramos una situación que tenía Salvador, que afortunadamente se pudo tratar a tiempo, gracias a Dios. Fue un tema en su cabecita que es como cuando uno tiene como la tubería tapadita, como que se tapó la tubería, y entonces el agüita empezó a generarle un tamañito más grande a la cabecita de Salvador. Se empieza a acumular el agüita, que es como el líquido cefalorraquídeo que tenemos todos en la cabecita y generalmente todos lo eliminamos normalmente”.

Por su parte, Carolina explicó que en los primeros tres meses de vida de Salvador todo estaba funcionando muy bien en su cabeza, pero de un momento a otro le ocurrió eso al niño. Evidentemente, la angustia y preocupación que vivió en ese momento la hizo pensar muchas cosas.

“Cuando le dicen a uno ‘tu hijo tiene como agua en la cabeza’, entonces uno de una se va a Google, que es lo peor del mundo, no lo hagan por favor. Lo primero que te sale es una hidrocefalia, gracias a Dios Salvador no tenía hidrocefalia. Gracias a Dios yo reaccioné a tiempo y Salvador está perfecto. No tiene ningún daño neurológico, nunca lo tuvo. Está perfecto”. Entre otras cosas, habló de la importancia de hacerle programación neurolingüística para que crezca más fuerte.

“Yo le hago programación neurolingüística a Salvador desde ese día. Le digo ‘tú eres perfecto, tú estás perfecto, tienes la cabeza grande porque te va a caber mucha información, porque vas a ser el niño más inteligente, porque tienes mucho amor’. Y así se lo he trabajado estos cuatro meses”.

A continuación, la entrevista completa de ‘La Sala de Laura Acuña’, minuto 9:03: