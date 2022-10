“Rezo para que te quemes en el infierno”: Britney Spears arremete contra su padre

Una vez más, la vida privada de Britney Spears es objeto de comentarios en el mundo. ´La princesa del pop´, que publica en sus redes sociales sus fotografías y varias reflexiones y mensajes acerca de nueva su vida, compartió con sus seguidores un contundente mensaje dirigido a su padre, James Parnell Spears, quien, por orden de un juez, ejerció sobre ella una tutela que duró 13 años. La intérprete de Oops! I did it again dejó al descubierto, esta vez de manera vehemente, todos sentimientos que alberga contra su papá.

“¿Me pregunto cuál es el SECRETO? ¿QUÉ ESTÁN OCULTANDO? ¡Vamos, padre sabio, quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchan como un maldito perro! INTIMIDÁNDOME CON SUS PREGUNTAS”, fueron algunas de las frases con las que la artista inició el polémico texto en contra de sus parientes.

En el escrito, la artista le preguntó a su papá sobre qué tenían sus hermanas para que las tratase tan bien e hizo alusión al dolor que sufrió que sufrió por forma de ser con ella. “¡¡¡NO HICE NADA MALO!!! ¿Por qué tú y la familia estuvieron de acuerdo y me trataron como un maldito perro??? ¿¿¿QUÉ TE HACE TAN ESPECIAL??? ¿QUÉ HACE A TUS OTRAS HIJAS TAN ESPECIALES QUE ME TRATASTE MENOS QUE UN PERRO?”

En su fuerte declaración afirmó que todos los días le pedía a Dios que le diera a su padre, por lo menos 5 minutos al día, del dolor que ella sufrió.

“Lo diré hasta el día en que me muera… ¡Mi familia arruinó mi vida!, ¡Él nunca fue un padre para mí porque siempre estaba borracho! (…) ¡¡¡Pido que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!!!”, fueron algunas de las contundentes y muy controversiales frases con las que la artista estadounidense de 40 años concluyó su texto.